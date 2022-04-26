科技股動盪 蘋果成避風港

市場本周最關注蘋果的上季業績。（歐新社）

那斯達克指數上周下跌3.8%，在美股三大指數中跌得最慘，今年來已跌逾18%。

本周重量級科技股陸續公布財報，投資人急需亮眼的業績來提振信心。但放眼望去FAAAMG各個股票，華爾街 對蘋果 持樂觀態度，並將其視為動盪市場中相對安全的避風港。

蘋果將在28日盤後公布財報，如果符合甚至超過市場預期，也許它能帶領科技股翻轉。此外，有些分析師預計蘋果將宣布1000億元的股票回購計畫。

德銀分析師何西尼(Sidney Ho,譯音)表示：「蘋果的業務基本面在宏觀動盪中保持強勁，加上它高獲利服務業務的持續成長，蘋果股票在這個動盪市場中是個很好的避風港，它的溢價估值是合理的。」

華爾街也調高對蘋果2022財年第2季營收預期，從1月時的903億元升至940億元，高於蘋果當季的歷史表現。

而最新的報告也在佐證了華爾街的期待。在全球智慧手機出貨量下滑之中，iPhone 13和iPhone 13 Pro的需求依舊強勁。

根據產業鏈消息，蘋果已將第2季iPhone 13 Pro系列總生產目標調高1000萬支。值得留意的是，第2季向來為傳統淡季，而蘋果卻在淡季大幅增產iPhone13 Pro系列，就是因為銷售強勁。

大摩在最新研報中還表示，第1季市場對iPhone 13的需求超出預期，甚至將第1季形容為「蘋果的另一個重磅炸彈」，預測營收將遠高於華爾街的預期。

彭博分析師許夫曼(Robert Schiffman)指出，蘋果總是在第2財季結束後更新回購計畫。蘋果去年4月在發布第2財季業績的同時，增加了900億元回購授權，並將股利提高了7%。

當前，該公司的資產負債表上仍有超過2000億元的現金。隨著現金的快速增加，蘋果一直在尋找利用多餘現金的途徑。

市場人士指出，蘋果最新的財測可能不會太樂觀，但股票回購的步伐應該會保持強勁，可能抵消營收成長放緩的部分影響。