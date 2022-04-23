刷卡需求旺 美國運通獲利佳

美國運通第1季獲利超過華爾街預期，得益於其全球持卡人的強勁支出，因為消費者對旅遊和娛樂的需求重回疫情 前水平。經匯率調整後的旅遊和娛樂支出較去年同期增加121%，並在3月首次重返全球疫情前水平。營收 成長29%至117.4億元；淨利21億元，合每股2.73元。

需求增 斯倫貝謝獲利勝預期

斯倫貝謝(Schlumberger)第1季獲利高於預期，因為油價上漲提振了對鑽井和提高產量所需的油田服務和設備的需求。該公司還將現金股利提高40%至每股17.5分。截至3月31日當季淨利5.1億元，合每股36分，而去年同期為2.99億元，合每股21分。

礦商紐蒙特黃金產量年減8%

全球最大黃金礦商紐蒙特公司(Newmont Corp)第1季獲利下降，主因黃金銷量下降。自Omicron新冠變種病毒出現以來，礦商一直面對勞動力中斷和移動限制。Newmont在2月時曾警告，Omicron可能會影響第1季黃金產量多達15萬盎司。上季其黃金產量為134萬盎司，同比下降8%。

Verizon首季用戶流失少於預期

Verizon Communications第1季流失的每月電話用戶少於預期，代表這家無線電信商正受惠於其擴展5G服務和新寬頻網絡方面的巨額投資。該公司上季每月電話用戶減少3.6萬名，而Factset估計為損失4.93萬 名。上季營收成長2.1%至336億元，淨利下降12.4%至47億元。

疫情股近日大跌 伍德逢低買進

知名操盤人伍德(Cathie Wood)的Ark Invest本周逢低搶進今年已失寵的Roblox Corp、Roku Inc和Zoom Video Communications等疫情股。該資產管理公司的旗艦方舟創新基金(ARK Innovation ETF)今年來下跌43%，遠遠落後於史坦普500指數 7.7%的跌幅，因高成長股票遭收緊政策的預期重擊。

4月PMI 服務業下滑 製造業攀升

史坦普全球表示，其追踪製造業和服務業的美國綜合採購經理人指數(PMI)產出指數從3月的57.7降至4月的55.1。反映出服務部門的活動放緩。高於50的讀數代表私營部門的成長。服務業PMI從3月的58.0降至4月的54.7；製造業PMI則從3月的58.8攀升至4月的59.7，為7個月高點。