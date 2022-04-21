寶鹼IBM拉抬道指 Netflix拖累那指

美股走勢20日出現分歧，交易員評估了第1季財報。道瓊工業平均指數 因寶鹼強勁的獲利而上漲，而那斯達克綜合指數則遭昔日寵兒Netflix 暴跌的拖累。

道指上漲249.59點或0.71%至3萬5160.79點。史坦普500指數下跌2.76點或0.6%至4459.45點。以科技股為主的那指下跌166.59點或1.22%至1萬3453.07點，但可望本周收漲。

在財報業績顯示第1季流失20萬用戶、為10多年來首見後，Netflix大跌35.12%，創2004年來最大跌幅。這家串流媒體公司現在是史指今年表現最差的股票，下跌63.1%。在該公司公布上季業績後，10名華爾街分析師紛紛調降評級，理由都是該公司疲弱的財測。

Netflix的重挫拖累了其他串流媒體公司的股價 。迪士尼下跌5.58%，Roku和華納兄弟的Discovery均下跌超過6%。派拉蒙全球下跌8.6%。

這也讓投資人不敢在財報公布前買入其他科技股。盤後公布財報的特斯拉下跌4.96%。亞馬遜和Salesforce跌幅超過2.6%。

另一方面，寶鹼公司在公布優於預期的業績並調升全年財測後，股價上漲2.52%，並提振了道指。道指另一支成分股IBM因獲利和營收表現出色，上漲7.1%。