通膨已達高點 即將突破低迷

美股 的跌勢可能已進入尾聲。根據Evercore ISI資深總經理艾曼紐(Julian Emanuel)的說法，由於通膨已達到頂峰，美股應該會開始走高。

他舉上次股票和債券同時下跌但出現多頭走勢為例，也就是1994年。

艾曼紐表示：「市場只是消化了通膨，並且一直呈現橫盤整理。」「空頭情緒舉目皆是。」

但他強調，這反而為未來4年史詩般的股市突破鋪平了道路，「到最後蓋棺論定時，獲利才是王者。」「這就是我們對2022年和2023年的評估，因為我們認為不太可能出現衰退。」

伊曼紐預計指標10年期美國國債殖利率 今年年底將達3.25%。本周殖利率以2.85%開出，觸及2018年12月以來的最高水平。

這位美股常年多頭預計強勁的消費者支出將提振經濟：「由於定價權一直都存在，因此總體獲利率並不會收縮。」

然而，華爾街 的樂觀情緒卻處於30年來的最低點。

伊曼紐引用最新的散戶投資人協會(AAII)的投資人情緒調查。在截至4月13日的當周，空頭與多頭的數量大約為3比1。伊曼紐將這項結果視為一個關鍵的反向指標。

他說，從資產市場的角度來看，這是一個能否管理已經呈現在物價上的問題。」「雖然國外的外部環境艱難，而且現在中國經濟肯定放緩，但美國消費者仍然完好無損。」

隨著華爾街進入財報季，他懷疑美國企業是否真會提出通膨前景。

艾曼紐說，「你不會從公司那裡聽到這種說法，因為它們不需承擔預測風險。」「我們也認為它們不會對此特別小心謹慎，因為它們本身就真的沒有看到具體證據。」

他對史坦普500指數的年終目標定在4800點，較18日收盤價上漲9%。