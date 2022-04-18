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馬斯克放話：若我買推特 董事會不領薪 可省300萬美元

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克說，如果他收購推特，該公司董事會不會因其職位獲得任何報酬。。美聯社
馬斯克說，如果他收購推特，該公司董事會不會因其職位獲得任何報酬。。美聯社

財經網站CNBC報導，馬斯克（Elon Musk）周一表示，如果他收購推特（Twitter），該公司董事會不會因其職位獲得任何報酬。

馬斯克發推文說：「如果我競標成功，董事會的薪水會是零元，所以這裡每年可省大約300萬美元。」

根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，推特目前每年向董事會成員支付大約290萬美元的現金和股票獎勵。高層主管不會因為擔任董事獲得額外補償，所以上述金額不包括執行長阿格拉瓦（Parag Agrawal）和前執行長多爾西（Jack Dorsey）的薪酬。

馬斯克在持有推特超過9%的股票後，提出以每股54.20美元、總價相當於430億美元的價碼，將該公司私有化。推特採用反併購手法「毒藥丸」策略，也就是增加發行大量新股，稀釋股權，以抵禦潛在的敵意收購。

向來直言不諱的馬斯克認為，推特需「轉型」為私人公司，才能成為言論自由的論壇。他還表示，推特董事會成員的利益「與股東根本不一致」，而且董事會「幾乎未持有該公司股份」。

另據彭博資訊，知情人士透露，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）有意為競購推特提供資金。

阿波羅正考慮支持對推特的潛在交易，可能與馬斯克或私募股權公司Thoma Bravo等其他競購者合作，以股權或融資方式支持收購要約。由於討論是私下進行的，這些知情人士不願具名。其中一位表示，阿波羅可能採信貸或優先股的形式參與。

華爾街日報稍早做過阿波羅有興趣的報導。

推特股價周一上漲7.48%到48.45美元，創下兩周來的最大漲幅。

推特 馬斯克 股票

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