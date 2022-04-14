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美國貨運運輸量減少 顯示經濟成長力道脆弱

編譯黃淑玲／綜合外電
美國洛杉磯／長堤港。 路透
美國洛杉磯／長堤港。 路透

美國實質經濟活動正快速減緩，這可以從新的卡車、汽車需求降低和貨運運輸量減少看出端倪；美國運輸類股因此面臨更多下行壓力。

彭博資訊指出，美國重型卡車的銷售量是經濟活動一項很好的領先指標，北美65%的運輸市場是靠卡車運輸。現在新卡車的銷售年減率到達23%，新汽車銷售也有類似減幅，這種水準以往都伴隨著經濟衰退。

貨運運輸量的增幅也放緩了。洛杉磯港的貨櫃裝載年增率正在穩定邁向至0%，去年的年增率則是高達20%。中國大陸的防疫封控也衝擊到美國，現在占中國大陸占2020年GDP四成的城市和區域不是全封就是半封，上海貨運指數比六周前跌了13%，跌幅之大是十年歷史首見。

貨運運價理論上也走低，因為嚴格的封鎖狀態下，出口商根本沒辦法把貨品從倉庫運出來送上船。全球各央行開始退出寬鬆政策將使流動性下滑，將會在未來數個月壓抑貨運運價。

流動性與海運運價的連動循環，主要在於大宗商品的生產商需要流動性來支應期貨「空頭部位」保證金，若沒了周轉金來支應空頭部位的保證金，導致破產，代表無法讓商品出貨，進而推高商品價格，讓生產商面臨更多保證金追繳。。

流動性的問題，加上貨運和卡車的經濟需求趨動力下滑，拖累美國運輸股表現。標普運輸指數現已由上個月的高點下跌11%，今年到目前跟大盤表現大約一致，之後應該會開始落後。

汽車 指數 洛杉磯港

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