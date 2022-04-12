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財報季起跑 預料銀行業獲利低迷 恐比去年下降逾8%

財經新聞組／綜合報導
大型銀行本季財報將不如去年。（路透）
大型銀行本季財報將不如去年。（路透）

第1季財報季本周起由大型銀行揭開序幕，摩根大通13日率先起跑。

雖然預期利率上升會提振銀行獲利，但最新財報數據預計將顯示銀行獲利低迷。根據S&P Global Market Intelligence預測，2022年美國銀行的收益將比去年下降超過8%，因為在2021年釋出儲備金而增加獲利的財務提振效果逐漸減弱。

S&P Global首席銀行分析師史托佛(Nathan Stovall)指出，「去年的漂亮財報絕大多數源自儲備金釋出的推動，許多獲利幾乎年增近倍。」

例如，在2021年第3季，美國最大銀行摩根大通當季營收增加超過20億元，因為它持續釋出疫情期間可能的貸款違約準備金。這家大型銀行的獲利打破分析師預期達116.9億元。如果不計入21億元的準備金釋出，數字將只有95.9億元，與上年基本持平。

史托佛說，「今年不會有同樣的結果，更高的利率肯定會有所幫助，但不足以有去年那種表現。」

利率上升將增加銀行的淨利息收入和淨利差。但S&P Global指出，這種提振可能比不上去年釋出準備金的效應；去年準備金部位較2020年下降了581億元。

此外，在疫情期間，因貸款活動變動不大，由消費者存款激增而累積的過剩流動性「堆積如山」，預計將繼續給銀行收入帶來壓力。對商業銀行而言，額外的現金存在於低利帳戶中將拖累淨利差。

史托佛表示：「即使未來幾年貸款大幅增加，就存貸比而言，也不會回到疫情前水平。」

隨著升息和聯準會(Fed)縮減其近9兆元資產負債表，S&P Global預計銀行獲利率將在2022年擴大21個基點至2.69%，但要恢復到疫情前水平，至少在2026年前要達到3.30%。

雖然預計Fed的貨幣緊縮政策將改善銀行的淨利差，貸款成長有望改善，但不足以抵消流動性過剩的壓力或準備金釋出對營收的效應減弱。

貸款 疫情 利率

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