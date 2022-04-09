應對Fed緊縮 那指4周來首次全周下跌

美股8日小幅下跌，投資 人為聯準會(Fed)收緊貨幣政策做好準備。

道瓊工業平均指數 上漲137.55點或0.4%至3萬4721.12點。史坦普500指數收跌11.93點或0.27%至4488.28點。那斯達克綜合指數下跌186.3點或1.34%至1萬3711點，為4周來首次全周下跌。

投資人繼續對Fed不斷變化的立場做出反應，目前它將採取更加積極的行動來對抗通膨。

科技股領跌，因投資人因預期利率上升會限制未來的利潤成長而拋售高風險的股票 。輝達和美光等晶片製造商分別下跌4.5%和1.42%，而特斯拉、Alphabet和蘋果則分別下跌3%、1.91%和1.19%。

Robinhood下跌6.88%，高盛將這家交易軟體的評級從中性調降至賣出；UPS下跌0.9%，原因是美國商銀因對需求疲軟和產業價格下跌的擔憂，調降其評級。

由於擔心經濟放緩的投資人轉向收益穩定的股票，醫療保健和消費性必需品類股本周上漲。默克和聯合健康集團分別上揚1.01%和1.7%。與此同時，摩根大通和美國運通等金融業公司反彈，收復本周初的部分跌幅。

Fed 6日公布的3月會議紀錄顯示，決策者計畫每月減持約950億元的債券，並考慮在未來會議上升息50個基點。