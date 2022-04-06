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曼哈頓房市Q1銷售破70億元 公寓平均售價204萬 同比漲19%

財經新聞組／綜合報導
曼哈頓住宅銷售在第1季大放異采。（路透）
曼哈頓住宅銷售在第1季大放異采。（路透）

最新銷售數據顯示，第1季曼哈頓住宅房產銷售額突破70億元，創下一年來最強勁的開局，而且市場還沒有放緩的跡象。

根據Miller Samuel和Douglas Elliman的報告，第1季房市銷售3585戶，是史上最高的第1季數字；比2021年第1季增加46%。總銷售額成長60%，超過73億元。

曼哈頓公寓的平均售價較去年同期上漲19%，達到204萬2113元。

重返職場的趨勢似乎並並是推動銷售成長的主要原因。根據Kastle Systems的數據，只有約36%的紐約員工重返辦公室。

評估和研究公司Miller Samuel的CEO米勒(Jonathan Miller)表示，人們為工作而住在曼哈頓的說法現在遭到強勁挑戰。

他說，「很多人都在遠距工作，但想住在曼哈頓。」「他們總是被文化產品、餐廳和百老匯所吸引。遠距工作不光是意味著郊區。住在曼哈頓上東城遠距工作的人數可能與上州Westchester一樣多。」

利率上升對主導曼哈頓房市的富裕買家影響也較小。即使利率上升，他們仍願支付更多現金。本季超過47%的成交案是以全現金支付，高於疫情時的低點39%，更接近歷史常態。

曼哈頓房市在2022年初表現強勁的另一個原因是供應。雖然美國其他地區都在面對待售房屋短缺的問題，但曼哈頓仍然擁有充足的庫存，即使正在下降。根據Corcoran的統計，本季有近5000套房源上市，是有記錄以來最多的第1季。然而，庫存量5年來首度降至6000戶以下。

問題是在買家開始退出交易之前，曼哈頓的房價還能漲多少。曼哈頓公寓的中位價在第1季創下119萬元的歷史新高。新開發項目的中位價超過230萬元。

價格漲幅最大的是高價區。擁有4間臥室以上的公寓價格較去年上漲31%，達到650萬元。

曼哈頓 利率 疫情

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