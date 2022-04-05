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Gogoro出師不利 在美掛牌首日大跌12%

中央社／紐約5日專電
Gogoro耕耘電動機車及電池交換多年，是台灣近年最受矚目的赴美上市案之一。(本報資料照片)
Gogoro耕耘電動機車及電池交換多年，是台灣近年最受矚目的赴美上市案之一。(本報資料照片)

電動機車大廠Gogoro透過特殊目的收購公司（SPAC）赴美上市，今天在紐約那斯達克股票市場掛牌首日開高走低，午盤欲振乏力，終場股價跌逾12%，起步不甚理想。

Gogoro耕耘電動機車及電池交換多年，是台灣近年最受矚目的赴美上市案之一。4日與SPAC合作對象Poema Global完成合併後，Gogoro美東時間5日以股票代碼GGR在那斯達克股票市場（NASDAQ）掛牌。

Gogoro以15.99美元開盤，盤初股價一度衝上17.59美元，隨後掉頭向下，全天大多保持在14美元左右，終場重挫1.97美元，跌幅12.3%，收在14.02美元。

Gogoro成立於2011年，前美國副總統高爾（Al Gore）是早期投資人之一。除了是台灣電動機車領導品牌，Gogoro也積極投資生產智慧電池及交換網絡。根據公司資料，Gogoro為台灣每年銷售電動機車中的97%提供即換即行動力。

近兩年，Gogoro業務拓展到中國、印度、印尼，與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係，在全球前3大二輪車輛市場耕耘商機。

Gogoro執行長陸學森今天透過新聞稿表示，憑藉創新技術、拓展國際版圖和經驗豐富的管理團隊，Gogoro有絕佳能力改變都會交通格局，把握近10億輛二輪車電動化轉型的機會。

Gogoro透過2020年掀起熱潮的SPAC途徑赴美掛牌，也就是俗稱的借殼上市，合作對象是Poema Global。

Gogoro上週宣布，與Poema Global業務合併預計至少取得3.35億美元資金。雙方合併後保留Gogoro名稱，在那斯達克掛牌的股票代碼為GGR，認股權證代碼則是GGROW。

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