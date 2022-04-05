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持股9.2% 馬斯克成推特最大股東

財經新聞組／綜合報導

根據最新申報文件，馬斯克(Elon Musk)持有推特(Twitter)9.2%股份，成為該平台的最大股東。他一周前就曾暗示他可能會震撼社交媒體業。

根據監管申報文件的推特持股比率及1日的收盤價，馬斯克的投資金額約為28.9億元。

50歲的馬斯克上月在推特對他超過8000萬個粉絲進行調查，詢問企業是否應該遵守自由言論的原則。在70%以上的人說不後，他又詢問是否需要新的平台，並表示他正慎重考慮推出一個新平台。

馬斯克一直是推特最大用戶之一，但經常在這個平台上遇到麻煩。這位特斯拉CEO目前正在尋求退出2018年與美國證券交易委員會(SEC)達成的協議；SEC對他有關特斯拉的推文進行控制。

這項申報文件將是推特新CEO的另一個重大考驗，在創辦人多爾西(Jack Dorsey)去年意外辭職後，阿格拉沃爾(Parag Agrawal)接手，並誓言要增加問責制、決策更快以及提高產品執行力。該公司設定了遠大的成長目標，包括將年收入增加到75億元，並在2023年底到達3.15億用戶。

在推特宣布阿格拉沃爾接替多爾西後，馬斯克在去年12月發布了一個隱秘的迷因圖，將阿格拉沃爾描繪為蘇聯獨裁者史大林，多爾西為被推落水中的蘇聯秘密警察頭子葉若夫(Nikolai Yezhov)。

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)在研究報告中表示，「看來馬斯克已將焦點集中在推特上。」補充說，持有部分股權可能會導致「更具侵略性的入主」。

目前尚不清楚馬斯克打算如何運用這些股權。向SEC申報的文件顯示，達到披露門檻的日期為3月14日。而申報使用的表格類型通常代表投資者不尋求控制公司，或者影響誰控制它。

馬斯克是目前世界首富。根據推特自3月中旬至1日的漲幅計算，他的財富大約增加了11億元。

馬斯克 推特 特斯拉

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