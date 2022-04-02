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巴菲特老搭檔孟格：現在大學畢業生要變有錢更難了

編譯黃淑玲／綜合外電
今年高齡98的孟格（右），與「股神」巴菲特是長年戰友。 路透
今年高齡98的孟格（右），與「股神」巴菲特是長年戰友。 路透

「股神」巴菲特長年的事業夥伴孟格（Charlie Munger）對Z世代投資人說：現在的大學畢業生能致富並且守住這些財富，恐怕是愈來愈難了。

CNBC報導，孟格今年2月出席媒體Daily Journal的年度股東大會時，說到如今想在投資世界成功把握方向，跟過去數十年比起來已經難得多。美國許多地方的生活成本，即使已將通貨膨脹計算進去，還是明顯大增。

根據申報文件，98歲的孟格本周已卸下Daily Journal董事長職務，但仍續任董事。他是巴菲特投資事業的老戰友，在波克夏長期擔任副董事長。

孟格表示，很難給現在年輕人一個一體適用的投資建議，過去數十年來，他都這麼建議大家：「要有一個多樣化的普通股投資組合」，如此，聰明的投資人大約可以獲得10%的報酬率。然而現今投資變得非常複雜，這個建議不再能有相同保證。孟格說：「今年的大學畢業生所面對的未來，我想不會有這麼容易的投資機會。」

不過想致富的年輕人也不要太灰心喪志。巴菲特在2020年波克夏股東大會時提供的建議是，避免投資個股，改投資成本較低的史坦普500指數基金；這是較被動的投資策略，但可以降低風險。

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