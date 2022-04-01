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航空業推豪華艙 搶高階旅客

財經新聞組／綜合報導
航空業者競推豪華艙等吸引顧客。（新航官網）
航空業者競推豪華艙等吸引顧客。（新航官網）

新加坡航空本周推出其美國航線的最尊貴產品：頭等艙套房，配備一張床、一把轉椅、32英寸觸控螢幕和一張裝飾著蘭花的辦公桌。每一間都有50平方英尺大，並帶有2間可供6名乘客使用的浴室。

這是航空業者的一場豪賭，押注經歷2年新冠疫情封鎖後，出遊者願意花錢購買豪華客艙。其他航空公司也在採取改造客艙的類似措施，而且因為疫情並不需要那麼多飛時，客艙升級的工程反而速度更快。

一張5月初從紐約到新加坡、中停德國法蘭克福的新加坡航空頭等艙套房往返機票，在該公司官網上的報價為稅後1萬7143.37元。另外，78個能調整成6.5英尺長床位的新商務艙座位，報價則是6362.87元。這兩種客艙都被安排在超大型A380客機的上層甲板。

由於商務旅遊需求仍較2019年水平低40%左右，所謂的高階休閒旅遊者成為各家爭取的最優先對象。

達美航空總裁豪恩斯坦(Glen Hauenstein)本月初在摩根大通產業會議上表示：「在疫情中我們發現，消費者對更好的產品和服務有著廣泛的需求。」「高端產品的含金量要高得多，這正是航空公司的真正目標。」

競爭對手捷藍航空已將其Mint商務艙作為紐約至倫敦航線的主打產品，預計未來幾個月將擴大至波士頓出發的航班。

達美航空發言人卡斯塔內達(Drake Castaneda)表示，該公司提供的高級座位較2019年大幅增加，部分原因是該航空公司將一些舊飛機座位改裝得更寬敞。

現在，航空公司正為夏天高峰預做準備，將原本用於國內航線的大型客機轉移至票價更高的國際航線上。

根據航班數據公司OAG的數據，航空公司7月的跨大西洋運力較2019年7月疫情前下降了10%，但較去年成長超過170%。

聯合航空表示，預計其7月跨大西洋運力將較2019年增加20%。它所執飛的波音767-300ER擁有大量高級艙等座位，包括46個北極星商務艙、22個高級經濟艙、43個額外腿部空間和56個標準隔間。

疫情 航線 新加坡

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