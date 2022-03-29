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殖利率曲線倒掛 小摩：別緊張

財經新聞組／綜合報導
殖利率曲線雖偶現倒掛，但還不必太過緊張。（路透）
殖利率曲線雖偶現倒掛，但還不必太過緊張。（路透）

在全球債券跌勢加速之際，摩根大通策略師表示，股票投資人暫時還不需要為美國國債殖利率曲線倒掛而憂心。

該行策略師馬鐵卡(Mislav Matejka)表示：「經濟衰退通常不會在國債殖利率曲線剛出現倒掛就發生，而且兩者的時間間隔可能非常長，甚至可能長達2年之久。並且在這段時期內，股票的表現往往會優於債券。從歷史上來看，股市通常會在殖利率曲線倒掛大約1年後見頂。」

5年期和30年期美債殖利率28日一度出現2006年來首度倒掛，前者高於後者。但最受投資人關注的2年期和10年期之間的利差仍維持正值。

即使俄烏衝突以及聯準會(Fed)為遏制通膨可能以擴大升息力道，給股市帶來壓力，美股本月仍可望創下今年來表現最佳單月

雖然大宗商品價格飆升引發人們對經濟前景的擔憂，並加劇債券價格的跌勢，但今年以來，股市仍基本上沒有受到經濟衰退恐慌的影響。

摩根大通策略師表示，平均而言，經濟衰退一般在殖利率曲線倒掛後16個月才會發生。而由於10年期與2年期美債殖利率曲線目前尚未完全倒掛，經濟衰退的「警鐘尚未敲響」，所以美股在中期內仍然能夠提供可觀的風險回報。

目前，越來越多基金經理人押注股指已基本定價了債市的下跌風險，同時，所有跡像都顯示了美國經濟仍處於良好的健康狀態。一些買入訊號也正在逐漸出現，像是美國商銀的牛熊指標自2020年3月新冠疫情爆發以來首次亮出綠燈，觸發股市買進訊號。

當然，並非所有人都如此樂觀。以威爾森(Michael Wilson)為首的摩根史坦利策略師們就表示，Fed貨幣政策轉變、高通膨和俄烏衝突給經濟增長帶來的不利因素「還沒有完全被消化」。他們表示，股市風險溢價應該更高，並將美國金融股的評級從「加碼」調降至「中性」。

殖利率 債券 投資

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