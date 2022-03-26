去年逾半家庭未繳所得稅 歸因紓困支票和稅收抵免等

去年逾半數美國家庭未繳所得稅。（美聯社）

無黨派稅收政策中心發布報告估計，由於新冠病毒紓困 基金、稅收抵免和刺激措施，2021年有57%的美國家庭沒有繳納聯邦所得稅，遠高於疫情 前的44%。

稅收政策中心資深研究員格萊克曼(Howard Gleckman)表示，受新冠病毒影響的失業、收入下降、紓困支票和稅收抵免，是造成這個數字上升的主要原因。

擴大的兒童稅收抵免其中最重要因素。格萊克曼寫道，它大大減少了「超過一億個家庭的所得稅義務，並暫時將許多人從繳納少量聯邦所得稅的人變成了非納稅人」。

隨著許多稅收優惠措施結束，格萊克曼預測非納稅人的數量將在2022年下降到42%，到2029年下降到38%，「我們預測它會回落並相對於歷史標準保持相當低的水平。」

聯邦所得稅只是整體稅收負擔的一部分。由於大多數勞工繳納薪資稅，2021年既不繳納薪資稅也不繳納聯邦所得稅的美國納稅人比率只有19%，略高於疫情前的17%。納稅人通常還須繳納州稅和地方稅。

然而，許多保守派和共和黨 政客利用非納稅人數量激增的機會呼籲進行稅制改革。提出11點「拯救美國」方案的佛州共和黨參議員史考特(Rick Scott)說，「所有美國人都至少應該繳納一些所得稅，才算得上對國家有些貢獻。」

稅收政策中心估計，若要求所有美國人至少繳納100元所得稅，將可在2022年增加1000億元的收入。然而，這樣的計劃本質上是高度倒退的：超過80%的稅收是由收入在5萬4000元以下的家庭支付，而97%是由收入低於10萬元的家庭支付。

格萊克曼說，史考特聲稱不支持增稅，卻又同時希望更多美國人納稅，這「簡直是愚蠢」，「人們不繳納聯邦所得稅的原因是他們沒有賺到足夠的錢。」