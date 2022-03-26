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去年逾半家庭未繳所得稅 歸因紓困支票和稅收抵免等

財經新聞組／綜合報導
去年逾半數美國家庭未繳所得稅。（美聯社）
去年逾半數美國家庭未繳所得稅。（美聯社）

無黨派稅收政策中心發布報告估計，由於新冠病毒紓困基金、稅收抵免和刺激措施，2021年有57%的美國家庭沒有繳納聯邦所得稅，遠高於疫情前的44%。

稅收政策中心資深研究員格萊克曼(Howard Gleckman)表示，受新冠病毒影響的失業、收入下降、紓困支票和稅收抵免，是造成這個數字上升的主要原因。

擴大的兒童稅收抵免其中最重要因素。格萊克曼寫道，它大大減少了「超過一億個家庭的所得稅義務，並暫時將許多人從繳納少量聯邦所得稅的人變成了非納稅人」。

隨著許多稅收優惠措施結束，格萊克曼預測非納稅人的數量將在2022年下降到42%，到2029年下降到38%，「我們預測它會回落並相對於歷史標準保持相當低的水平。」

聯邦所得稅只是整體稅收負擔的一部分。由於大多數勞工繳納薪資稅，2021年既不繳納薪資稅也不繳納聯邦所得稅的美國納稅人比率只有19%，略高於疫情前的17%。納稅人通常還須繳納州稅和地方稅。

然而，許多保守派和共和黨政客利用非納稅人數量激增的機會呼籲進行稅制改革。提出11點「拯救美國」方案的佛州共和黨參議員史考特(Rick Scott)說，「所有美國人都至少應該繳納一些所得稅，才算得上對國家有些貢獻。」

稅收政策中心估計，若要求所有美國人至少繳納100元所得稅，將可在2022年增加1000億元的收入。然而，這樣的計劃本質上是高度倒退的：超過80%的稅收是由收入在5萬4000元以下的家庭支付，而97%是由收入低於10萬元的家庭支付。

格萊克曼說，史考特聲稱不支持增稅，卻又同時希望更多美國人納稅，這「簡直是愚蠢」，「人們不繳納聯邦所得稅的原因是他們沒有賺到足夠的錢。」

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