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客機改裝貨機 空運需求不減

財經新聞組／綜合報導

阿拉斯加航空將其2架波音737-800客機改裝為貨機，看好即使更多乘客重返搭機旅遊，疫情期間的航空貨運的榮景仍將繼續帶來可觀收入。

這家位於西雅圖的美國第五大航空公司已經擁有3架專門用於貨運的小型波音737-700。阿拉斯加航空在2021年底時主線機隊擁有217架飛機，改裝2架是個很小的數字，但疫情讓貨運對航空公司來說變得更加重要。

疫情迫使客運航班遭到削減，降低了全球飛機的機腹空間，推高了航空貨運的需求和價格。通常在載客之外，機腹通常可以攜帶活體動物、包裹、農產品和藥品等所有物品。

阿拉斯加航空已提出改裝2架飛機為貨機的需求，但尚未確定供應商。其貨運機隊的增幅可能不只2架，但它尚未承諾會增加多少。

新機將專門服務於阿拉斯加州內的各個據點。

包括波音在內的飛機製造商一直在擴增將客機改裝為貨機的能力，以善用這股趨勢。

貨運分析師佛群(Stephen Fortune)表示，將客機改造成貨機需要拆除乘客座椅和頭頂行李架，強化飛機地板，並切割貨艙門以便於裝載，成本約為500萬元。

阿拉斯加航空在2017年首次推出改裝後的737-700。

根據IBA Insight的數據，2021年全球有101架客機改裝為貨機，高於2019年的59架和2020年的71架。

大多數其他美國客運航空並不經營獨立的貨機，但卻因疫情期間貨運需求的成長而受益。當2020年旅遊需求暴跌時，部分航空公司執飛的班機空無一人但貨艙暴滿。

聯合航空是美國航空業者中長途國際航班最多的航空公司，其貨運收入去年達23.5億元，較2020年增加超過42%，是新冠病毒襲擊之前2019年的2倍。去年，空運占其銷售額近10%，而在疫情之前為3%。

疫情 阿拉斯加州 分析師

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