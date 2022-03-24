美股最錢線／連5天拉尾盤 近20年首見

美股 自15日以來開啟了不尋常的上漲模式。除了21日小跌以外，三大指數 都出現不小漲幅。那斯達克指數漲勢尤其明顯，在過去6天累計上漲超過12%，重新站上1萬4000點。

一個關鍵的細節：過去6個交易日裡，美股尾盤最後一小時多空交戰較以往來得激烈。

根據Bespoke Investment Group的統計，截至21日，史坦普500指數在收盤前最後一個小時的交易中，曾連續5個交易日至少上漲0.33%，這是2002年7月以來首見的拉尾盤行情。

22日收盤，史指最後1小時再漲0.1%，延續了近日強勢表現。

Bespoke策略師表示，「在交易的最後一個小時拉盤，一兩天出現可能並不罕見，但連續5天就很少見了。」

這種走勢與今年前2個月大部分盤勢變化截然不同。當時美股在尾盤通常出現殺盤。Bespoke表示，1月下旬的某個交易日曾一度出现1987年10月「黑色星期一」以来最糟的尾盤急殺。

在今年前2個月，從財報到可能影響聯準會(Fed)貨幣政策走向的經濟數據，投資 人對隔夜市波動越來越擔心。2月24日俄烏衝突的全面爆發使得局勢更進一步惡化。

然而這種情況在上周出現逆轉。隨著Fed升息確定，史指出現今年來最大單日漲幅。市場風向變化也發揮了一定的作用，因為許多機構投資人已對拋售感到疲憊。有些策略師甚至認為，美股可能已經觸底。

當然，拉尾盤可能只是動能交易員在收盤前追逐盤中漲幅的結果。例如，ETF通常會在股市收盤前後買賣股票，以跟進大盤走勢，而在股指走升時，它們就會加碼買進。

不過，對於希望2022年股市暴跌到此為止的投資人而言，連續幾個交易日的強勁收盤對市場情緒有著積極的影響。