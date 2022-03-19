股價跌 科技業大舉配股發現金激勵員工

谷歌用分割股票方式造福員工。（路透）

科技業者正在盡量發行新股和現金津貼，因為股價 暴跌對員工的錢包和士氣造成壓力。

由於股價大跌，Robinhood、Snap、Roku 和 Uber 等公司向員工提供更多配股或現金補償。矽谷獵頭公司直指這些企業的新進員工深感挫敗感，他們可能獲承諾配發接近歷史最高水平的選擇權，但在公司股價大跌後價值大幅縮水。這4家公司的股價均較其峰值下跌超過46%。

科技員工為了獲得更多公司股份而放棄更高的基本工資是很常見的。幾十年來，這種薪酬發放方式為成功的公開發行或收購帶來了豐厚的回報。對於新創企業來說，這是短期內一種更便宜的吸引員工方式。

但如果股價下跌，這種作法就行不通了。

在疫情期間，金融科技公司是最大贏家；但現在隨著投資人轉向避險交易，它們反而面臨著最深的痛苦。ARK Invest的金融科技創新ETF下跌超過31%；而Affirm自1月以來已下跌超過63%，較11月峰值下跌79%。

Robinhood的股價在過去6個月下跌約70%，較8月上市首周的歷史高點下跌了84%。這家網路經紀新創公司於12月提出以每股約19元的價格向員工發行新股。截至17日，該股交易價格已跌近13元。

Roku今年來下跌47%，較去年7月高點下跌75%，它向所有員工提供了新的限制性股票 單位贈與，並支付高達40%的現金加薪。

今年來分別下跌27%和28%的Snap和Chewy都提供一次性限制性股票贈與。Uber今年來下跌逾21%，較去年2月的峰值下跌46%，已將老員工的薪酬與新員工的報價看齊。

亞馬遜 則嘗試不同的作法。這家科技巨頭上周宣布自網路熱潮以來的首次股票分割，每股分割為20股。該公司發言人表示，其薪酬的最新變化是針對亞馬遜員工，以「在管理亞馬遜股權方面提供更大的彈性，並讓有意投資該公司的人對股價更滿意。」