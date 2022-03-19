亞馬遜 歐洲貨機航班倍增

Chaddick城市發展研究所的最新報告顯示，亞馬遜航空貨運部門在歐洲的航班規模，已經從2021年8月的平均每天18個航班擴大到2022年3月的38個航班，增加超過100%。而同期，亞馬遜航空的平均每日航班從2021年8月的每天163.6個航班增加到本月187個，成長了14.3%。

傳波音與達美洽談Max訂單

知情人士透露，波音公司將與達美航空就多達100架737 MAX 10噴氣式客機簽署里程碑式訂單。若獲確認，將是達美航空對波音最暢銷的單走道飛機系列的第一筆訂單，也是該航空公司10年來給波音公司的第一筆主要訂單。達美航空是美國唯一沒有採購737 MAX的大型航空公司。

Fed理事：需一次升息 50基點

聯準會(Fed)理事沃勒(Christopher Waller)表示，Fed今年可能需要進行一次或多次升息50個基點以抑制通膨。他雖在本周Fed會議中投票支持升息25個基點，但也認為Fed可能需要採取更加激進的行動。除了升息，Fed也需要盡快開始減持債券，應該在「未來一兩次會議」就開始。

保時捷與蘋果 討論合作事宜

跑車製造商保時捷CEO布魯姆(Oliver Blume)表示，去年年底該公司的經理們前往美國，與iPhone製造商蘋果公司(AAPL-US)以及其他一些科技公司討論可能的合作項目。他說保時捷和蘋果傳統上合作密切，雙方「意見一致」；但補充說，現在就未來項目做出任何決定還為時過早。

高利率+低供應 成屋銷售減

全國房地產經紀人協會(NAR)統計，2月成屋銷售環比下降7.2%，經季節性調整後的年率為602萬套，大幅低於分析師預期的613萬套。與去年同期相比，銷售額下降2.4%，房貸利率上升和供應吃緊是最主要原因。2月底只有87萬套待售房屋，同比下降15.5%；相當於1.7個月的供應量。

半數企業冀員工回公司上班

經過2年在家工作以及新的新冠變種病毒破壞了重返辦公室規畫，越來越多公司渴望讓員工回到辦公室工作。微軟在1月至2月期間對全球3萬1102名員工進行了調查。結果顯示，大約50%的主管表示，他們的公司已經要求或計畫要求員工在明年重返全職工作崗位。