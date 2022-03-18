我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

油價飆漲 巴菲特大買西方石油

財經新聞組／綜合報導
巴菲特持續買進西方石油股分。（路透）
巴菲特持續買進西方石油股分。（路透）

「股神」巴菲特(Warren Buffett)的波克夏控股在本周前3天以近10億元的價格額外買進1810萬股西方石油(Occidental Petroleum)股票

根據16日提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，每股加權平均的價格為54.41元，總計9.85億元。

根據16日西方石油收盤價52.99元計算，這批股票價值9.59億元。

根據申報文件，波克夏控股現在總共持有這家石油巨頭1.364億股普通股，價值72億元，占西方石油流通股超過13%。

波克夏控股還持有該公司的認股權證，可以略低於每股60元的行使價格再買進近8400萬股股票。這些權證是波克夏控股在2019年協助西方石油收購阿納達科(Anadarko)時取得。

如果加計這些權證，波克夏的持股比率幾乎達22%，這將是個會讓SEC十分關注的數字。

波克夏控股目前持有的所有1.36億股普通股，都是在過去13個交易日內買進的。

由於油價觸及多年高位，西方石油股價今年來飆升超過80%。波克夏控股的A類股票16日收盤首次站上50萬元。

財經媒體CNBC於3月7日報導，巴菲特當時透露，「我們從2月28日開始買進。我們買下所有能買的股票。」自那以後，波克夏在第一周買進的9100萬股之外，又新增了4500萬股。

巴菲特告訴CNBC，在閱讀過西方石油2月25日財報電話會議的記錄後，他決定在當周周末開始買進，「我仔細讀了每一個字，相信這正是我要做的事。該公司CEO賀洛伯(Vicki Hollub)是以正確的方式經營公司。」

波克夏控股短期內大量買進，包括認股權證在內，超過10%的門檻。依規定必須在2個工作日內披露額外買進的數量。

波克夏 石油 股票

上一則

Netflix抓違規共用帳戶 智利先試行

下一則

人行可能下調存款準備率 維持「穩中寬鬆」基調不變

延伸閱讀

巴菲特買不停是想全吃下？波克夏增持西方石油至14.6%

巴菲特買不停是想全吃下？波克夏增持西方石油至14.6%

波克夏A股衝50萬

波克夏A股衝50萬
高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議
股神贏大盤 波克夏觸及50萬美元創新高 市值躍居7大

股神贏大盤 波克夏觸及50萬美元創新高 市值躍居7大

熱門新聞

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

2022-03-12 17:59
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

2022-03-14 20:13
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

2022-03-15 00:26
俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

2022-03-12 18:22
沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

2022-03-15 21:31
史坦普500指數大漲，為4天來首次上漲，因為油價一路跌至100元以下，且批發通膨數據低於預期。美聯社

油價崩+通膨緩 道指大漲600點

2022-03-15 16:42

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有