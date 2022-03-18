油價飆漲 巴菲特大買西方石油

巴菲特持續買進西方石油股分。（路透）

「股神」巴菲特(Warren Buffett)的波克夏 控股在本周前3天以近10億元的價格額外買進1810萬股西方石油 (Occidental Petroleum)股票 。

根據16日提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，每股加權平均的價格為54.41元，總計9.85億元。

根據16日西方石油收盤價52.99元計算，這批股票價值9.59億元。

根據申報文件，波克夏控股現在總共持有這家石油巨頭1.364億股普通股，價值72億元，占西方石油流通股超過13%。

波克夏控股還持有該公司的認股權證，可以略低於每股60元的行使價格再買進近8400萬股股票。這些權證是波克夏控股在2019年協助西方石油收購阿納達科(Anadarko)時取得。

如果加計這些權證，波克夏的持股比率幾乎達22%，這將是個會讓SEC十分關注的數字。

波克夏控股目前持有的所有1.36億股普通股，都是在過去13個交易日內買進的。

由於油價觸及多年高位，西方石油股價今年來飆升超過80%。波克夏控股的A類股票16日收盤首次站上50萬元。

財經媒體CNBC於3月7日報導，巴菲特當時透露，「我們從2月28日開始買進。我們買下所有能買的股票。」自那以後，波克夏在第一周買進的9100萬股之外，又新增了4500萬股。

巴菲特告訴CNBC，在閱讀過西方石油2月25日財報電話會議的記錄後，他決定在當周周末開始買進，「我仔細讀了每一個字，相信這正是我要做的事。該公司CEO賀洛伯(Vicki Hollub)是以正確的方式經營公司。」

波克夏控股短期內大量買進，包括認股權證在內，超過10%的門檻。依規定必須在2個工作日內披露額外買進的數量。