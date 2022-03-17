市場沒信心 SPAC併購頻告吹

隨著市場信心減弱，一度炙手可熱的IPO替代方案特殊目的收購公司(SPAC)正在轉變為成本高昂的新投資 策略，以防止投資人棄船。

在某些案例中，空頭支票 收購公司及被收購的公司被迫將更大的風投股分轉讓給投資人，而且通常是以大幅折扣的價格。

根據產業追蹤機構SPAC Research的數據，2022年還不到3個月，美國已經有13起涉及SPAC的併購案告吹。相比之下，2021年全年只有18件。

根據Dealogic的統計，以金額計算，今年已經完成近950萬元的併購交易。

市場參與者表示，交易被放棄的主要原因是贖回風險。投資客在合併完成前行使權利，將合資企業的股分賣回給SPAC，並以原先支付的價格出售。

RBC Capital Markets的SPAC全球聯席主管艾瑪尼(Amir Emami)表示：「每項交易都在擔心贖回，都在試圖弄清楚如何緩解這種情況。」

而SPAC採用的方法包括向選擇不贖回股票 的投資客提供增發股票。

SPAC是個空殼公司，在IPO活動中籌集資金並將其放入信託，目的是與私營企業合併並將其上市。由於投資客在IPO之前不知道目標公司為何，SPAC通常授予贖回初始投資的權利，以激勵他們將資金投入信託。

然而，大量贖回削弱了此類交易件數。與此同時，許多在去年榮景時期上市的公司的股票表現不佳，讓一些投資客承受損失，讓新SPAC看來風險更大。

而且事實上，交易正在枯竭。根據SPAC Research的統計，今年以來只有24宗SPAC宣布合併，價值283億元；而光是2021年第1季就有93宗交易，價值2330億元。

提供額外股票的激勵措施雖讓一些合併案成功，但對於被稀釋的SPAC中間商、目標公司和原始投資人來說，卻代表了沉重的財務成本。