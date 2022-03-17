我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

澤倫斯基勸烏軍放棄？假影片流竄網路疑為Deepfake

投資4教訓 後疫期散戶謹記

財經新聞組／綜合報導
史指2年前暴跌12%。（歐新社）
史指2年前暴跌12%。（歐新社）

兩年前的今天─2020年3月16日，美股單日下跌12%。從當年2月19日到3月23日，當史坦普500指數最終觸底時，市值流失了約34%。

然而，對於散戶投資人來說，隨著市場出現歷史性反彈，新的投資課程才剛剛開始。

新冠疫情爆發導致許多家庭收入大幅減少。但它創造了一個投資機會，讓許多人在前所未有的居家隔離中享有政府紓困支票。研究顯示，這些一次性政府補助款有10%到15%投資於股票市場。

Betterment行為金融和投資副總裁伊根(Dan Egan)表示：「投資股票是少數不受影響的事情之一。」

然而通貨膨脹已經飆升。晨星預測，未來幾個月物價將繼續走高，直至下半年才可能轉趨溫和。

與此同時，對俄烏戰爭的擔憂預計將在短期內繼續衝擊股市。投資人如今可以藉由這兩年的經驗面對當前局勢。

首先，有關俄羅斯與烏克蘭衝突的頭條新聞可能會讓投資人猶豫現在是否該進場投資。伊根說，「還想等到更安全的時期嗎？答案是沒有，從來沒有所謂更安全的時間。」

其次， 隨著股市波動，偶爾進行直覺檢查，自我感受。

晨星首席美股策略師塞克拉(David Sekera)表示，理想情況下，投資組合不僅要明確畫分股票和債券，而且還應該跨越不同的產業和類別。並考慮重新平衡以恢復長期配置，這可能包括將表現良好的資產重新分配給表現不佳的資產。

再者，用不太需要的資金投資。一般來說，應該至少留出3到6個月的流動儲蓄，以備不時之需。伊根說，這樣一來，如果發生某些事情，比如失業，就可以免受不利影響。

最後，讓自己做好決定。伊根說，其他能讓人心情更好的活動也應該是重點考量，「如此可以確保擁有精神和身體資源，這樣當你要做出決定時，就會保持良好的健康心態。」

投資 股票 美股

上一則

中國城市不對稱復甦 房價小幅震盪 三線城市跌幅擴大

延伸閱讀

油價崩+通膨緩 道指大漲600點

油價崩+通膨緩 道指大漲600點
史指死亡交叉 底部恐仍未至

史指死亡交叉 底部恐仍未至
油價跌+Fed升息 科技拉低那指2%

油價跌+Fed升息 科技拉低那指2%
蘋果連跌3天 抗跌力不再？

蘋果連跌3天 抗跌力不再？

熱門新聞

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

2022-03-12 17:59
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

2022-03-14 20:13
俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

2022-03-12 18:22
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

2022-03-15 00:26
沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

2022-03-15 21:31
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發