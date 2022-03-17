投資4教訓 後疫期散戶謹記

史指2年前暴跌12%。（歐新社）

兩年前的今天─2020年3月16日，美股 單日下跌12%。從當年2月19日到3月23日，當史坦普500指數最終觸底時，市值流失了約34%。

然而，對於散戶投資 人來說，隨著市場出現歷史性反彈，新的投資課程才剛剛開始。

新冠疫情爆發導致許多家庭收入大幅減少。但它創造了一個投資機會，讓許多人在前所未有的居家隔離中享有政府紓困支票。研究顯示，這些一次性政府補助款有10%到15%投資於股票 市場。

Betterment行為金融和投資副總裁伊根(Dan Egan)表示：「投資股票是少數不受影響的事情之一。」

然而通貨膨脹已經飆升。晨星預測，未來幾個月物價將繼續走高，直至下半年才可能轉趨溫和。

與此同時，對俄烏戰爭的擔憂預計將在短期內繼續衝擊股市。投資人如今可以藉由這兩年的經驗面對當前局勢。

首先，有關俄羅斯與烏克蘭衝突的頭條新聞可能會讓投資人猶豫現在是否該進場投資。伊根說，「還想等到更安全的時期嗎？答案是沒有，從來沒有所謂更安全的時間。」

其次， 隨著股市波動，偶爾進行直覺檢查，自我感受。

晨星首席美股策略師塞克拉(David Sekera)表示，理想情況下，投資組合不僅要明確畫分股票和債券，而且還應該跨越不同的產業和類別。並考慮重新平衡以恢復長期配置，這可能包括將表現良好的資產重新分配給表現不佳的資產。

再者，用不太需要的資金投資。一般來說，應該至少留出3到6個月的流動儲蓄，以備不時之需。伊根說，這樣一來，如果發生某些事情，比如失業，就可以免受不利影響。

最後，讓自己做好決定。伊根說，其他能讓人心情更好的活動也應該是重點考量，「如此可以確保擁有精神和身體資源，這樣當你要做出決定時，就會保持良好的健康心態。」