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網上「直面消費者」業者 銷售陷困境

財經新聞組／綜合報導
Allbirds是少見有實體旗艦店的DTC業者。（路透）
Allbirds是少見有實體旗艦店的DTC業者。（路透）

Warby Parker、Stitch Fix、FIGS和Allbirds等新創品牌正在一路崩潰，看不到底部。

這些業者走出一種全新的零售形式，經由網路「直面消費者」(direct to consumer)，而非走傳統的據點銷售。憑藉低開銷、無中間商和看似無限的客戶群，這些公司的估值一度飆升至數十億元，似乎勢不可擋。但臉書廣告價格上漲、廣告效果惡化、運輸成本飆升、大夢初醒的公開市場以及小於預期的客戶群，這些都給DTC公司帶來沉重的打擊。

飛漲的臉書廣告價格對DTC業者造成的損害最大。這些公司多半沒有實體店面，長期以來一直依靠臉書廣告來推動業務成長。而且幾乎所有DTC公司的知名度都很低，像Warby Parker上市時的品牌知名度只有13%。因此在臉書上花幾元的價格來吸引數千人瀏覽很有幫助，但這一套已行不通。

近年來，由於需求增加，也因為供應收縮，臉書的廣告價格飛漲，讓DTC業者陷入困境。社群媒體廣告買家赫爾曼(David Herrman)在談到臉書的廣告成本時說：「它在2年內基本上翻了1倍到3倍。」美國過去2年在臉書上接觸1000人的成本從6元飆升至18元。

在價格上漲的同時，蘋果調整其iOS隱私設定又成為另一個障礙，損害了DTC公司衡量其社群媒體廣告是否有效的能力。赫爾曼說，「iOS 14的隱私變化影響了一切。」「Meta用來評量內部指標和機制大約有30%、40%或50%失效。」由於無法有效優化，DTC公司現在花費更多卻獲得更差的結果，從而蠶食它們的利潤。

然後是供應鏈。隨著疫情蔓延，從中國進口貨櫃的成本激增，有些案例增加了10倍，這更增加了DTC資產負債表的成本。而且依據對進口的依賴程度，漲價或大量進口很難彌補成本。

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