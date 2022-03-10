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生活必需品業者 在俄進退兩難

財經新聞組／綜合報導
跨國公司仍繼續提供俄羅斯人民生活必需品。（路透）
跨國公司仍繼續提供俄羅斯人民生活必需品。（路透）

從幫寶適紙尿褲到多芬香皂等日常必需品製造商，正以走鋼索的方式繼續在俄羅斯銷售它們的產品。這些跨國公司對俄羅斯最近入侵烏克蘭被迫表態壓力越來越大。

麥當勞8日宣布關閉其俄羅斯所有門市。百事可樂、可口可樂和星巴克也停止在俄羅斯銷售。

但一些全球大型包裝食品和家居用品製造商並未完全撤出俄羅斯。它們強調，俄羅斯的人民都依賴它們的產品。

寶鹼公司和聯合利華本周表示，將繼續在俄羅斯銷售基本生活產品，但將停止任何新的資本投資，不再在該國做廣告。聯合利華已暫停所有產品進出俄羅斯。

全球最大食品集團雀巢9日也跟進，繼稍早決定停止登廣告後，宣布暫停對俄羅斯的投資。

耶魯大學管理學院教授森納菲爾德(Jeffrey Sonnenfeld)正在追蹤大型企業撤出俄羅斯的舉動。他說：「我認為它們今天做得比昨天更多。」「撤出越全面，就越能達成世界和平的前景。」

他補充說，認為繼續提供基本物資可以減少對俄羅斯人民的傷害是個「錯誤」，「這裡沒有中間地帶。」

吉百利巧克力製造商億滋國際(Mondelez International Inc)和生產好奇(Huggies)紙尿褲的金佰利公司(Kimberly-Clark Corp)尚未宣布削減俄羅斯業務的計畫。

代表寶鹼和億滋等公司的消費性品牌協會(Consumer Brands Association)女發言人丹尼斯(Katie Denis)說，「這與單純獲利無關。」「而是在於業者是否應該繼續生產人們所需的東西。這與較早出面表態的公司所面對的情勢不同。」

部分企業也不希望被視為因讓普通俄羅斯公民失業而造成傷害。除麥當勞外，至少有6家主要速食業者在俄羅斯經營業務，包括百勝集團(Yum Brands Inc)旗下的肯德基和Restaurant Brands International旗下的漢堡王。

俄羅斯 投資 麥當勞

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