電動車抗高油價 特斯拉受惠

石油市場本周延續升勢，美油和布油期貨7日雙創2008年以來新高。

市場認為，油價大漲有利於新能源汽車 ，眼下正是投資電動車 的好時機。美國總統拜登也呼籲民眾選擇電動車。

然而，由於俄烏衝突升級擾亂了供應鏈，加上聯準會(Fed)即將加息，投資人出於風險考慮，對無利可圖的公司保持警惕，因此，可供選擇的新能源汽車股並不多，甚至可以說，只有特斯拉 一家。

新能源汽車股價近期普遍重挫。Rivian上周累計大跌逾25%，Lucid下跌14%，Lordstown跌32%，Nikola跌約16%，而特斯拉上周反而上漲逾3%。

Interactive Brokers LLC首席策略師薩斯尼克(Steve Sosnick)表示，特斯拉是目前唯一真正執行業務的電動車公司，而其他電動車公司都還只是概念股。

他引用數據指出，Rivian和Lucid去年合計交車約1000輛；與此同時，特斯拉在2021年售出近100萬輛汽車。

去年11月，Rivian剛上市時被稱作下一個特斯拉，市值一度超過福特汽車。然而，這家電動皮卡新創公司上周宣布，由於零件短缺導致成本上漲，將旗下兩款汽車起售價分別上調17%和20%，引發上周股價暴跌30%，較去年11月的歷史高點下跌逾70%，市值蒸發逾1000億元。

另一家電動車新貴Lucid上周宣布，因受限於供應鏈和零件質量問題，將其今年的汽車產量預測調降40%。該公司股價已較去年11月的高點下跌59%。

Truist Advisory Services資深股票策略分析師伊斯特(Charles East)指出，由於缺乏製造工業經驗，小型新型電動車製造商處於不利地位，需要提高產量和銷量，以減緩現金消耗。

Capital.com首席市場策略師瓊斯(David Jones)表示，從中期來看，他不認為會出現一家能擊敗特斯拉的公司。