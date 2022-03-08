我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

電動車抗高油價 特斯拉受惠

財經新聞組／綜合報導

石油市場本周延續升勢，美油和布油期貨7日雙創2008年以來新高。

市場認為，油價大漲有利於新能源汽車，眼下正是投資電動車的好時機。美國總統拜登也呼籲民眾選擇電動車。

然而，由於俄烏衝突升級擾亂了供應鏈，加上聯準會(Fed)即將加息，投資人出於風險考慮，對無利可圖的公司保持警惕，因此，可供選擇的新能源汽車股並不多，甚至可以說，只有特斯拉一家。

新能源汽車股價近期普遍重挫。Rivian上周累計大跌逾25%，Lucid下跌14%，Lordstown跌32%，Nikola跌約16%，而特斯拉上周反而上漲逾3%。

Interactive Brokers LLC首席策略師薩斯尼克(Steve Sosnick)表示，特斯拉是目前唯一真正執行業務的電動車公司，而其他電動車公司都還只是概念股。

他引用數據指出，Rivian和Lucid去年合計交車約1000輛；與此同時，特斯拉在2021年售出近100萬輛汽車。

去年11月，Rivian剛上市時被稱作下一個特斯拉，市值一度超過福特汽車。然而，這家電動皮卡新創公司上周宣布，由於零件短缺導致成本上漲，將旗下兩款汽車起售價分別上調17%和20%，引發上周股價暴跌30%，較去年11月的歷史高點下跌逾70%，市值蒸發逾1000億元。

另一家電動車新貴Lucid上周宣布，因受限於供應鏈和零件質量問題，將其今年的汽車產量預測調降40%。該公司股價已較去年11月的高點下跌59%。

Truist Advisory Services資深股票策略分析師伊斯特(Charles East)指出，由於缺乏製造工業經驗，小型新型電動車製造商處於不利地位，需要提高產量和銷量，以減緩現金消耗。

Capital.com首席市場策略師瓊斯(David Jones)表示，從中期來看，他不認為會出現一家能擊敗特斯拉的公司。

汽車 特斯拉 電動車

上一則

中國大宗商品飆漲 發改委緊盯 加強監測供需和價格走勢

下一則

開局穩 中前兩月進出口大增 優於外界預期

延伸閱讀

特斯拉、福斯在德設電動車廠

特斯拉、福斯在德設電動車廠
擴大攻擊力道 馬斯克大方邀汽車工會辦工會投票

擴大攻擊力道 馬斯克大方邀汽車工會辦工會投票
Sony聯手本田 抗特斯拉

Sony聯手本田 抗特斯拉
中國新能源車補貼 比亞迪、特斯拉領最多

中國新能源車補貼 比亞迪、特斯拉領最多

熱門新聞

美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)

1.3萬名員工在烏克蘭 賓州這家公司股價一路跌

2022-02-28 19:23

理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

2022-02-28 02:00
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20
載送大約4000輛福斯汽車但在大西洋上起火的巴拿馬籍貨輪費利西蒂艾斯號1日沈沒。(歐新社)

福斯貨輪燒1周沉了 保持捷、藍寶堅尼共4000輛拖不回

2022-03-01 19:28

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料