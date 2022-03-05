我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權

烏俄衝突 第3輪談判預定7日登場

股神加持+俄烏效應 這家石油公司股價1周飆升42%

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。 美聯社
「股神」巴菲特。 美聯社

西方石油公司（Occidental Petroleum）股價一周來飆漲42%，創2020年6月來最大周線漲幅紀錄，反映俄烏戰爭觸動油價暴漲，以及「股神」巴菲特加碼投資。

西方石油股價4日飆升17.6%，收在每股56.15美元，年初迄今股價幾乎倍增。西方石油股價上回漲到這麼高是在2019年5月，當時該公司向巴菲特的波克夏公司借錢，在競價戰中擊敗雪佛龍，得以550億美元（含承接債務）併購安達科石油（Anadarko）。

今年來，西方石油公司股價扶搖直上，在標普500能源指數成分股中表現最強，而能源類股表現又在標普500指數中稱冠，波克夏自年初以來大力敲進該股，是該股漲勢凌厲的一大支撐力量。另一助因是西方石油2月24日宣布大幅提高配息，從每股0.04美元提高到0.13美元。

根據4日揭露的申報文件，波克夏自去年底以來加碼買進西方石油將近3,000萬股，使持股總數增加到1億1,370萬股，包含股票和權證在內。波克夏持有西方石油大約11.2%的普通股，這筆投資現在價值約64億美元。

巴菲特在2019年投資100億美元，協助西方石油併購安達科。波克夏持有的大多數股權——超過8,300萬股——是當初敲定協議時取得的認股權證，綁八年才到期，行使價（履約價）為59.62美元，如今已接近這個價位，但在2020年曾跌破10美元。

石油 波克夏 股價

上一則

德國智庫：制裁重創俄國經濟 社會不滿將升高

延伸閱讀

小麥一周漲逾40% 俄烏交戰加深黃小玉供應疑慮

小麥一周漲逾40% 俄烏交戰加深黃小玉供應疑慮
巴菲特：蘋果推升波克夏價值

巴菲特：蘋果推升波克夏價值

波克夏上季淨利躍增11%

波克夏上季淨利躍增11%

沒有好標的 巴菲特滿手鈔票卻按兵不動

沒有好標的 巴菲特滿手鈔票卻按兵不動

熱門新聞

美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯總統普亭24日下令入侵烏克蘭，美國股市起初應聲大跌，但隨後戲劇化止跌彈升，25日更大漲作收。 美聯社

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

2022-02-26 07:41
俄羅斯入侵烏克蘭，美國、英國、加拿大等國和歐盟決定將俄國逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統作為制裁手段。（Getty Images）

SWIFT是什麼？ 能重傷俄羅斯嗎？ 5大重點一次看

2022-02-26 22:24
俄烏戰火爆發，總部位於賓州的EPAM Systems在烏克蘭有1萬3000名員工，是曝險最大的企業之一。圖為該公司2012年在紐約證券交易所上市。(取材自YouTube)

1.3萬名員工在烏克蘭 賓州這家公司股價一路跌

2022-02-28 19:23

理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

2022-02-28 02:00
載送大約4000輛福斯汽車但在大西洋上起火的巴拿馬籍貨輪費利西蒂艾斯號1日沈沒。(歐新社)

福斯貨輪燒1周沉了 保持捷、藍寶堅尼共4000輛拖不回

2022-03-01 19:28

超人氣

更多 >
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
不在乎被誤認父女 26歲女愛上58歲的他 甜喊：性福美滿

不在乎被誤認父女 26歲女愛上58歲的他 甜喊：性福美滿
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍