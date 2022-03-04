軟體拖累科技 股指由升轉跌

由於能源和債券市場的快速波動放緩以及投資人持續關注烏克蘭戰爭，美股 3日下跌，主因科技股拖累。

道瓊工業平均指數 下跌96.69點或0.29%至3萬3794.66點，盤中大部分時間道指都呈上揚。史坦普500指數下跌23.05點或0.53%至4363.49點。那斯達克綜合指數下跌214.07點或1.56%至1萬3537.94點。

軟體股是最大弱點，Okta和Snowflake在發布上季財報後分別下跌8.06%和15.64%。Salesforce和Adob​​e分別下跌2.67%和2.57%。特斯拉下跌4.61%，亞馬遜下跌2.73%。

包括醫療保健和公用事業股在內的防禦性股票表現優異。杜克能源(Duke Energy)和沃爾瑪分別上漲1.84%和2.29%。Amgen上揚1.77%。

部分華爾街人士認為，美股已接近或已經觸底。花旗的策略師3日調升了對美股和全球IT產業的看法。

然而，其他人警告，隨著市場應對聯準會(Fed)即將到來的升息和緊縮政策，未來可能會是坎坷的一年。

零售股財報推動部分個股走升。在達到獲利預期並調升股利後，百思買上漲9.14%，而克羅格(Kroger)在獲利和營收 高於預期後攀升了11.61%。

然而，BJ's Wholesale和Burlington Stores在發布財報後大跌約13%。