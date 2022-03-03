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蘋果、Nike 加入制裁俄羅斯

財經新聞組／綜合報導
蘋果表示，已經暫停在俄羅斯的產品銷售。（路透）
蘋果表示，已經暫停在俄羅斯的產品銷售。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭，引發美國及盟友多方制裁，全球知名企業也陸續祭出制裁手段，或對供應鏈可能受到的衝擊提出警告。繼臉書、Google後，蘋果、Nike和福特汽車也加入抵制俄羅斯的行列，福斯汽車和其他跨國公司則示警，俄烏戰事可能加劇供應鏈亂象。

蘋果聲明表示，高度關切俄羅斯在烏克蘭的侵略行動，將支持人道協助並援助難民，同時採取多項應對措施，上周先停止出口產品到俄羅斯各個銷售通路，隨後停止在俄羅斯銷售iPhone系列手機，藉此表達捍衛和平的決心。

由於蘋果在俄羅斯市占率並不高，研究機構TrendForce最新報告指出，以2021年俄烏智慧手機市占排名來看，其銷售前三大品牌包含三星、小米及蘋果，年度合計智慧手機銷售約4500萬支，占全球約3%。

TrendForce分析，俄羅斯市場不致於讓今年全年手機生產數量面臨顯著修正，不過該戰事牽涉到的全球經濟問題等，不排除進一步影響全球智慧手機需求表現。

蘋果也把俄羅斯官媒RT News和Sputnik News的應用程式從App Store下架，並限制在俄羅斯境內使用線上支付系統Apple Pay。

美國運動服飾大廠Nike則暫停在俄國經由網路、App兩管道的銷售。Nike在其俄國官網上公告，「由於無法確保能為顧客運送產品」，暫時停止經由其官網與App在俄羅斯境內的銷售。

福特汽車1日宣布，暫停在俄羅斯的合資事業營運，因為俄國的行動令該公司深感憂慮。另外，戴爾（Dell）也決定撤出俄羅斯市場。

福斯汽車表示，可能在本月稍晚關閉位於德國的旗艦工廠，因零件供給可能受阻。BMW則表示，已停止對俄羅斯出口，並將終止當地組裝業務。

大宗商品巨擘嘉能可宣布，正在評估位於俄羅斯的業務，包括對當地油氣公司的持股；另外，英國石油公司已出脫俄羅斯石油公司19.75%持股，挪威能源巨頭Equinor也準備退出所有在俄羅斯的合資企業。殼牌石油公司宣布，將出脫與俄羅斯天然氣工業公司及相關實體合資企業的股權。

俄羅斯 手機 蘋果

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