擺脫俄烏干擾 股指大幅反彈

即使俄羅斯和烏克蘭 之間的衝突加劇，油價持續飆升，但美股2日大幅反彈。

道瓊工業平均指數 上漲596.4點或1.79%至3萬3891.35點。史坦普500指數上漲80.28點或1.86%至4386.54點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲219.56點或1.62%至1萬3752.02點。幾乎完全收復所有1日的跌幅。

道指幾乎所有30支成分股都走高。開拓重工上漲5.35%，英特爾上漲4.38%，高盛上漲2.49%。

西德州中質原油(WTI)期貨交易價格早盤高達每桶112.51元，隨後漲幅收窄至111元左右。雪佛龍上漲2.95%。

聯準會(Fed)主席鮑爾 在國會就其半年度貨幣政策更新作證，股市也隨之走高。鮑爾表示，雖然烏克蘭戰爭的影響「高度不確定」，但Fed可能會在本月開始升息，並將在縮減資產負債表方面取得進展，但尚未最終敲定。

政府債券殖利率2日也反彈。指標10年期票據在前一天跌破1.7%後，最新報1.9%。這種逆轉提振了銀行股，富國銀行上漲3.84%。

企業消息推動市場走高。福特汽車宣布將其電動車和傳統生產業務分拆為兩個獨立部門，股價飆升8.38%。在發布強勁的財報後，Nordstrom飆升37.82%。