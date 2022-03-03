美股最錢線／油價高漲 再生能源吸金

在投資 風向紛紛轉向債券和美元等安全避險係數較高的資產之際，再生能源類股引來眾多投資人關注並開啟「吸金」模式，該類股票是近期為數不多表現出色的風險性資產。

eToro策略師萊德勒(Ben Laidler)在2日發布的報告中寫道：「隨著各國政府重新關注能源供應，以及每桶110元的油價 推動再生能源替代傳統能源，再生能源類股成為近期波動性極大的美股『綠色焦點』。」

他指出，「而這可能成為扭轉之前這個產業疲軟走勢的重要轉捩點，即使長期利多因素很明顯，但是該產業整體估值偏高，本益比平均約在29倍水平附近，銷售額預期暗淡，獲利能力承壓。」

萊德勒點名指出，「SolarEdge是2月表現最好的史坦普500指數 成分股，當月漲幅高達34%。」「此外，環球清潔能源ETF上月也上漲了11%。」

他補充表示，以汽車為主的First Trust那斯達克潔淨能源綠色能源指數ETF上月上漲了4%，「多數再生能源ETF或個股的表現都大幅跑贏下跌3%的史指。」

該策略師還表示，俄羅斯與烏克蘭衝突升級為該行業帶來了三大重要催化劑：首先，關注燃料安全和多元化需求，尤其是在歐洲；其次，各政府推出更快的潔淨能源轉型計畫，比如德國新建2座液化天然氣工廠；第三，100元以上的昂貴原油價格會刺激再生能源普及，並且使其更具成本競爭力。