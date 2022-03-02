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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

財經簡訊

財經新聞組／整理

Target上季獲利超過預期

由於消費者繼續在通膨環境下採購服裝和食品，目標百貨(Target)第4季獲利輕鬆超過分析師預期。第4季調整後每股獲利3.19元，超出預期的2.88元。該公司在第4季回購了23億元股票，有效提高每股獲利。該公司表示已註銷970萬股股票。銷售額309.9億元，略低於分析師估計的311.6億元。

雪佛龍提高股票回購額度

得益於成本削減和近期能源價格飆升，雪佛龍調升了股票回購額度和2026年前的營運現金流預測。這家美國第二大產油商現在預計每年將回購50億至100億元股票；之前的目標是30億至50億元。大型石油公司正向股東返還更多現金來應對石油和天然氣價格上漲帶來的獲利暴增。

Kohl's今年業績將高於預期

隨著美國人走出家門上街購物，在百貨公司的服裝和香水上花費更多，Kohl's Corp預計今年銷售額和獲利將高於市場預期。該公司預計2022財年淨銷售額將成長2%至3%，而分析師平均預期為成長2.2%。不包括項目的每股獲利在7元至7.5元間，而分析師的預期為每股6.55元。

達美樂業績遜預期 CEO退休

達美樂披薩(Domino’s Pizza)上季業績低於預期，並宣布CEO艾利森(Ritch Allison)即將退休，由營運長兼美國總裁維納(Russell Weiner)接任。該公司第4季淨利1.557億元或每股4.25元，高於去年同期的1.519億元或每股3.85元；低於預期的4.28元。營收減13.4%至13.4億元，低於預期的13.8億元。

小麥期貨價格觸14年新高

小麥價格升至十多年來最高水平，交易員擔心隨著俄羅斯更深入入侵烏克蘭，全球供應中斷。小麥期貨在1日最高達到每蒲式耳984分，為2008年4月4日以來最高水平，當時小麥交易價格高達每蒲式耳985.5分。俄羅斯是全球最大小麥出口國，烏克蘭是小麥4大出口國之一。

Uber推新功能 可訂位和門票

Uber發表的一項全新「探索」(Explore)功能將允許用戶直接通過Uber應用程式預訂晚餐座位、音樂會門票和其他活動。這項變化反映出電召車的彈性戰略，即在叫車服務之外努力建立新的收入來源。這項新功能將在Uber應用程式中以新標籤形式出現。

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