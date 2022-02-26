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摩根史坦利：俄烏危機若緩解 可能反彈5%

財經新聞組／綜合報導

美股延續十多年的牛市在2022年開年就被按下暫停鍵，先是受到聯準會(Fed)升息預期的影響開始回落，近期又被地緣緊張局勢影響而遭到拋售。那斯達克指數仍深陷修正區域。

美股十多年的牛市期間也經歷過多次修正，幾乎每次都能化險為夷，逢低買入也一直都是最正確的選擇。

根據歷史數據，道瓊工業指數在跌入修正後第一周平均上漲2.7%，大概2周後就會收復失地，在1個月內平均上漲3.3%，6個月內上漲5.2%，1年內上漲8.7%。

在過去的20次修正走勢中，道指在12個月後上漲的次數為15次，也就是說有75%的機率會上漲。

美股連2日迎來反彈。事實上，本輪美股下跌主要就是俄羅斯和烏克蘭的地緣衝突所導致，市場恐慌情緒的加強令投資者紛紛拋售股票並買入避險資產。假如地緣局勢緩和，美股非常可能大幅反彈。25日就是最好的證明。

可以肯定的是，許多在地緣政治緊張局勢升級前看好股市的人現在仍然看多。股市的下跌正好給了逢低買入的機會。只要地緣衝突不會導致全球系統性風險，多頭看漲的邏輯事實上並未改變。局勢只要明朗，相信會有報復性的上漲。

有些分析人士認為，地緣政治事件短期會拖累股市，但最終往往會快速反彈。

Truist全球宏觀策略師森宇茲(Eylem Senyuz)在給客戶的報告中寫道：「雖然不確定依然存在，但我們的研究顯示，歷史上軍事危機事件往往給市場帶來一定的波動性，並導致股市短期下跌。但除非危機事件導致經濟陷入衰退，否則往往最終會反彈。」

摩根史坦利也認為，利空可能已經被消化，任何事態的緩解都可能導致美股快速反彈。分析師預計，如果俄烏緊張局勢有緩和的跡象，那麼5%的快速反彈並非不可能。

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