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烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

財經簡訊

財經新聞組／整理

高盛：油價上看每桶125元

高盛大宗商品策略師柯里(Jeffrey Currie)警告，俄羅斯入侵烏克蘭可能導致油價遠高於當前水平，「局勢進一步升級可能會使歐洲天然氣、小麥、玉米和石油價格從已經上漲的水平上走高。」「原油價格將在2022年夏天面臨每桶125元的明顯風險，而非原有假設的2023年夏季。」

大和證升評特斯拉 調降目標價

大和證券將特斯拉評級從「中性」調升至「加碼」，但目標價卻由980元調降至900元。分析師表示，對供應鏈瓶頸捲土重來的擔憂以及油價上漲，加強了特斯拉相較於傳統內燃機汽車的競爭優勢。在目前俄烏局勢下，特斯拉的出口能力以及2021年應對晶片短缺問題的優異表現，可望強化其競爭地位。

分銷商與嬌生同意260億和解

美國三大藥品分銷商和製藥商嬌生公司同意敲定一項260億元的和解方案，以解決各州和地方政府針對它們助長鴉片類藥物流行的提告。分銷商McKesson Corp、AmerisourceBergen Corp、Cardinal Health Inc 發表聲明同意在18年內支付約195億元來解決提告。

1月核心PCE物價 近39年新高

商務部報告，備受聯準會(Fed)關注的1月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比上漲5.2%，略高於《道瓊》估計的5.1%，為1983年4月以來的最高水平，較12月的4.9%加速。月增0.6%，高於0.5%的預測中值，也略高於12月的0.5%。

1月核心資本財訂單增0.9%

商務部公布統計指出，1月工廠訂單增幅創4個月來最高，超出預期；核心資本財訂單繼上月修正為成長0.4%後成長了0.9%。1月耐用財訂單較上月增加1.6%。然而，由於運輸瓶頸以及勞動力和材料短缺，生產變得複雜。經濟學者對核心資本財訂單的預測值為成長0.3%，耐久財訂單成長1%。

待售房屋銷售指數 連降3個月

全國房地產經紀人協會(NAR)表示，已簽約的待售房屋銷售指數1月下降5.7%至109.5，為連續第3個月下降；較上年同月下降9.5%。南部、東北部和中西部的待售房屋銷售下降，但西部上升。隨著房貸利率上升，住房需求可能會放緩，高房價也將進一步削弱人們的負擔能力。

油價 特斯拉 指數

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