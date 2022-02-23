俄烏衝突升級 道指挫482點 史指跌入修正

美股22日下跌，因為俄羅斯 和烏克蘭之間的緊張局勢加深了市場情緒。主要股指在收盤前收復跌幅。在盤中最低點，道指一度下跌逾700點。

道瓊工業平均指數 下跌482.57點或1.42%至3萬3596.61點，主受Home Depot下跌8.78%的拖累，且為連續第4個交易日下跌。史坦普500指數下跌44.11點或1.01%至4304.76點，較前波高點跌逾10%，淪入修正。那斯達克綜合指數下跌166.55點或1.23%至1萬3381.52點。由於總統日假期，美股21日休市。

總統拜登22日宣布對俄羅斯銀行VEB及其軍事銀行、俄羅斯主權債務以及某些富翁及其家人實施制裁。英國還對5家俄羅斯銀行和3名富翁進行針對性的經濟制裁。

之前一天，俄羅斯總統普亭表示，他將承認烏克蘭兩個分離地區的獨立性，這可能會削弱與拜登的和平談判。普亭還下令部隊進入這兩個分離地區。

在美股掛牌交易、投資俄羅斯頂級企業的VanEck Russia ETF下跌8.3%。

油價上漲，西德州中質原油(WTI)期貨上漲1.5%至每桶92.27元。

梅西百貨 上季獲利和營收業績超過預期，但仍下跌4.98%。梅西百貨還授權一項新的20億元股票回購計畫，並宣布將股利增加5%。