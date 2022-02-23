在俄烏有業務 7大跨國企業恐受波及

隨著俄羅斯 與烏克蘭 瀕臨戰爭邊緣，而全球即將提出懲罰性制裁作為回應，一些在俄羅斯擁有業務的大型跨國公司銷售可能會受到衝擊。

根據摩根大通策略師拉哥斯布卡卡斯(Dubravko Lakos-Bukas)計算的數據。以至少4%的銷售額來自俄羅斯和烏克蘭來計算，在25家企業中有7家公司特別突出，可能面臨壓力風險。

這7家有銷售額來自俄羅斯和烏克蘭企業包括：Sylvamo Corporation，占16.6%；Kinross Gold Corporation，占14%；Arconic Corporation，占9.4%；菲利普莫里斯國際(Philip-Morris International)，占8%；百事公司，占4.4%；Mohawk Industries，占4.3%；麥當勞則占4.2%。

俄羅斯總統普亭承認烏克蘭東部兩個分離主義地區主權，並下令將俄羅斯軍隊前進這兩個分離地區。這一舉動被西方視為挑釁。

英國、美國22日先後公布了對俄羅斯的一籃子制裁措施。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)宣布停止驗收北溪2號天然氣管。歐盟 也發表制裁聲明，對參與承認烏克蘭東部地區兩個共和國的人，以及為俄羅斯軍隊提供資金的銀行；歐盟還計畫對俄羅斯3家銀行實施制裁，並表示做好準備，隨時準備在需要時採取額外措施。

EvercoreISI策略師馬可斯(Tobin Marcus)說，「從我們的角度來看，這些事件是個更加令人擔憂的轉變，前景的轉變可能也更加持久。上週我們還傾向於認為情況基本上仍然不確定，而且不斷變化的訊息最終並沒有太大地改變局勢；但現在情況截然不同，關鍵問題反而在於事情會變得有多糟。」