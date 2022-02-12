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俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

編譯劉忠勇／綜合外電
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

美國股市和公債殖利率周五雙雙下挫，俄羅斯和烏克蘭之間戰火有一觸即發之勢，投資人紛紛尋求避險。美股遭逢通膨高漲和聯準會（Fed）鷹派發言的兩大利空後，如同又挨一記重拳，也增添下周再跌的風險。

周五下午，白宮認定俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，美、英兩國也分別催促本國公民離開烏克蘭，美股應聲轉跌。史坦普500指數和那斯達克綜合指數收盤分別重挫1.9%和2.8%，兩天各跌3.7%和4.8%，創下2020年以來最大連二日跌幅。道瓊工業指數也下挫逾500點。美國公債則受追捧，走勢與價格相反的10年期公債殖利率由前一天2.028%跌至1.951%。

一周下來，史坦普500指數和那斯達克分別下跌1.8%和2.2%。道瓊指數跌1%。

費城半導體指數周五重挫4.8%，以超微（AMD）崩跌10%最深，兩天便跌了15%，台積電ADR也受累跌近3%。有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）大漲至27.36，是1月底來最高。

美國早已警告俄羅斯，若果真進犯烏克蘭，將面臨經濟制裁；俄羅斯則表明，NATO東擴或在烏克蘭部署武器是不能容忍的底線。

Farr, Miller and Washington創辦人法爾說：「市場之所以反應，是因為尚未反映真正的進犯。若果真打起來，市場反應的程度將和開打的嚴重程度相應。」

Edward Jones 資深投資策略師瑪哈揚（Mona Mahajan）說：「俄烏局勢緊張所導致的不確定性，可能加劇市場短期震盪…我們預料會漸漸緩和，但對能源和油價將持續構成壓力，資金也會避往安全資產，包括美元和美債。」

俄烏局勢也為聯準會（Fed）貨幣政策走向增添變數，一旦開戰，全球通膨勢必更加惡化。Bleakley顧問集團投資長布克瓦（Peter Boockvar）說：「這會帶給Fed麻煩，因油價、糧食、小麥、肥料和其他種種價格都會上漲，讓Fed更難施展對抗通膨的能力。」

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德本周主張聯準會7月前升息1個百分點，他下周一將上CNBC受訪，相關談話更受矚目。

高盛周六以聯準會加速貨幣緊縮影響股價為由，將史坦普500指數今年底的目標由5,100點下修至4,900點，並預告可能會進一步下修。4,900點代表史坦普500指數還有上漲11%、再創新高的空間 。

據FactSet統計，史坦普500指數成分股上個月底的預估本益比已降至19.3倍，近兩年來首度低於20倍。

指數 烏克蘭 史坦普500

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