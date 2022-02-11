我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

彭博：聯準會還不急著3月升息2碼

彭博：聯準會還不急著3月升息2碼

編譯陳家齊／綜合外電
彭博分析指出，聯準會目前應還不急著緊急升息，或者一次大升2碼。 路透
彭博分析指出，聯準會目前應還不急著緊急升息，或者一次大升2碼。 路透

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率飆漲至7.5%，使市場大幅加碼預期聯準會（Fed）可能在下月一次升息2碼（0.5個百分點），甚至本月緊急升息。但彭博資訊分析，聯準會沒有緊急大幅升息的打算，起碼目前還沒有。

分析指出，若Fed在3月大幅升息，或緊急在例行的利率決策會議前就升息，可能釋出恐慌訊號，對於穩定市場情緒、穩定通膨預期可能適得其反。而且聯準會主席鮑爾上月才表示，他預計通膨可望在今年稍後開始緩解，應該還是會先觀望通膨發展。

此外，鮑爾也很強調聯準會理事的共識，目前有聯準會理事表態支持3月一次升2碼，但這並非所有理事的共識。而目前也還沒有聯準會理事發聲要求緊急開始升息。

若Fed在3月之前就緊急升息，還會打亂聯準會本月底開始為資產購買計畫開始收尾的步調，所以，綜合各層面考量，彭博資訊認為，聯準會應還是會先等待新出爐的數據，在3月15到16日的例行決策會議上再做考量。

目前的貨幣市場顯示，交易員預期3月升息2碼或者1碼的機率各一半一半。今年有投票權的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，他支持在7月前升息三次，其中一次升2碼，另兩次各升1碼，意即總計在7月前升息1個百分點。

然而，也有其他Fed官員質疑一次升2碼的必要性，里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金說，他對一次升2碼「保持開放態度」，但目前是否有必要這樣做，需要有更確鑿的證據才能說服他。

鮑爾是希望通膨能「軟著陸」，他認為隨著供應鏈擁塞逐漸梳開，商品價格的漲勢將獲得緩解。鮑爾與Fed同僚想在兩種極端之間取得平衡：既不要升息過猛導致經濟陷入衰退，也要能及時升息避免通膨失控。１月的通膨數據相當驚人，但是單單一個月的數據可能還不能改變鮑爾的看法。

聯準會官員去年給出的升息預期是今年升三次，而目前市場給出的訊號是投資人預期升七次，也就是今年接下來每次利率決策會議都會升息。如果依照聯準會一次僅升1碼的慣例來算，市場預期年底時總計將升息1.75個百分點，聯準會的基準利率將落在近2%。

但如果單次升息達到2碼，甚至插播緊急升息，年底時的基準利率就很難說。聯準會已20多年沒有一次升息2碼。

升息 聯準會 鮑爾

上一則

高通膨使美股反彈玩完了？周五這項數據見分曉

延伸閱讀

Fed更鷹派 美銀估今年升息7碼

Fed更鷹派 美銀估今年升息7碼
美準備3月升息 喊大幅縮表

美準備3月升息 喊大幅縮表
抑通膨 聯準會擬3月升息…3年來首次

抑通膨 聯準會擬3月升息…3年來首次
Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

熱門新聞

美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。美聯社

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

2022-02-03 16:40
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46

超人氣

更多 >
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」
旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日