彭博：聯準會還不急著3月升息2碼

彭博分析指出，聯準會目前應還不急著緊急升息，或者一次大升2碼。 路透

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率飆漲至7.5%，使市場大幅加碼預期聯準會 （Fed）可能在下月一次升息 2碼（0.5個百分點），甚至本月緊急升息。但彭博資訊分析，聯準會沒有緊急大幅升息的打算，起碼目前還沒有。

分析指出，若Fed在3月大幅升息，或緊急在例行的利率決策會議前就升息，可能釋出恐慌訊號，對於穩定市場情緒、穩定通膨預期可能適得其反。而且聯準會主席鮑爾 上月才表示，他預計通膨可望在今年稍後開始緩解，應該還是會先觀望通膨發展。

此外，鮑爾也很強調聯準會理事的共識，目前有聯準會理事表態支持3月一次升2碼，但這並非所有理事的共識。而目前也還沒有聯準會理事發聲要求緊急開始升息。

若Fed在3月之前就緊急升息，還會打亂聯準會本月底開始為資產購買計畫開始收尾的步調，所以，綜合各層面考量，彭博資訊認為，聯準會應還是會先等待新出爐的數據，在3月15到16日的例行決策會議上再做考量。

目前的貨幣市場顯示，交易員預期3月升息2碼或者1碼的機率各一半一半。今年有投票權的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，他支持在7月前升息三次，其中一次升2碼，另兩次各升1碼，意即總計在7月前升息1個百分點。

然而，也有其他Fed官員質疑一次升2碼的必要性，里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金說，他對一次升2碼「保持開放態度」，但目前是否有必要這樣做，需要有更確鑿的證據才能說服他。

鮑爾是希望通膨能「軟著陸」，他認為隨著供應鏈擁塞逐漸梳開，商品價格的漲勢將獲得緩解。鮑爾與Fed同僚想在兩種極端之間取得平衡：既不要升息過猛導致經濟陷入衰退，也要能及時升息避免通膨失控。１月的通膨數據相當驚人，但是單單一個月的數據可能還不能改變鮑爾的看法。

聯準會官員去年給出的升息預期是今年升三次，而目前市場給出的訊號是投資人預期升七次，也就是今年接下來每次利率決策會議都會升息。如果依照聯準會一次僅升1碼的慣例來算，市場預期年底時總計將升息1.75個百分點，聯準會的基準利率將落在近2%。

但如果單次升息達到2碼，甚至插播緊急升息，年底時的基準利率就很難說。聯準會已20多年沒有一次升息2碼。