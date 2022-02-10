除霜慢 特斯拉召回2.7萬輛

特斯拉宣布在美國召回近2萬7000輛電動車，因為車內加熱系統速度可能無法快到足以為擋風玻璃除霜。這項最新的召回令涉及部分2021年和2022年的Model 3、S和X，以及某些2020年至2022年的Model Y。

試劑熱賣 CVS獲利超預期

CVS Health表示，居家檢疫試劑和加強劑注射的強勁需求提升整體店面銷售額，第4季獲利超出預期。截至12月31日當季淨利13.1億元，或每股99分，高於去年同期的9.73億元或每股74分。調整後每股獲利1.98元，高於預期的1.93元。營收 從去年同期695.5億元增至766.0億元，超出預期的756.7億元。

房貸利率 升 申請量減少10%

根據抵押銀行家協會(MBA)的數據，上周房貸申請較前周下降10%，經季節性調整後年減12%。平均貸款金額44.6萬元再創歷史，代表大部分購房來自供應相對較多的高價市場。30年期固定利率房貸平均合同利率從3.78%上升至3.83%。

成本上升 百勝獲利未達預期

因成本上升造成壓力，擁有Taco Bell、肯德基和必勝客的百勝(Yum Brands)第4季獲利未達預期。第4季淨利為3.3億元或每股1.11元，低於去年同期3.32億元或每股1.08元。不計項目，每股獲利1.02元，低於預期的1.09元。淨銷售額成長8%至18.9億元，超過預期的18.8億元。

保障供應商 亞馬遜在英受約束

英國反壟斷監管機構將亞馬遜指定為雜貨零售商，這將使該公司及其英國分支機構都受到《雜貨供應實務守則》(Groceries Supply Code of Practice)的約束。該規定禁止企業在短時間內更改供應合約，並要求零售商們如果不再與供應商續約，必須給予適當的通知期，並要求提供終止合約的理由。

迪士尼 樂園 上季營收倍增

迪士尼上季Disney+訂閱量1.298超出預期，其中第1季新增1200萬訂戶。每用戶平均收入(ARPU)從一年前的5.80元增加到每月6.68元。迪士尼樂園、體驗和消費品部門營收達到72億元，是去年同期36億元的2倍；該部門獲利躍升至25億元，因更多客人參觀其主題公園、入住其品牌酒店和預訂遊輪。