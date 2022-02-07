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亞馬遜、Nike評估收購派樂騰 看好健康福祉科技市場

編譯湯淑君／綜合報導
亞馬遜和Nike正不約而同評估收購派樂騰。（路透）
亞馬遜和Nike正不約而同評估收購派樂騰。（路透）

外媒報導，亞馬遜和Nike正不約而同評估收購派樂騰（Peloton），可望使這家健身腳踏車公司的市值躍上百億美元；若敲定交易，對新興的健康福祉科技市場將是一大鼓舞。

華爾街日報和路透報導，電子商務巨人亞馬遜正與顧問商議此事；倫敦金融時報更指出，運動品牌Nike也有此意。但知情人士都強調，兩家公司都尚未與派樂騰洽談，內部評估仍在初步階段。相關公司對此傳聞都未予置評。派樂騰4日盤後股價飆漲30%，若漲勢撐到7日，市值可望躍上100億美元。

派樂騰的健身腳踏車在封鎖防疫期間銷售激增，但隨著疫苗接種普及化、健身房重開、對手推出競爭產品，運勢已由盛而衰。派樂騰11月暗示健身器材需求減緩速度出乎預料，觸動股價下跌，市值便從2021年初逼近520億美元的顛峰墜落，如今掉到約80億美元。

亞馬遜和Nike評估買下派樂騰，可能是見機行事，趁派樂騰市值下墜、維權股東施壓時出手。上周，持股不到5%的Blackwells Capital痛批派樂騰領導層管理不善，建議賣給大企業會更好，還點名迪士尼、蘋果、Sony或Nike可能有興趣。

知情人士透露，早在派樂騰2019年上市前，Nike就考慮出價收購但作罷，因為有違Nike著重科技軟體、而非硬體的決策方針。

亞馬遜若買下派樂騰，可望強化健康福祉事業，包括2020年推出的健身手環Halo和去年的Halo View；另可觸及派樂騰數百萬用戶及其健康追蹤資料。

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