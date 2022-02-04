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Meta股價暴跌 2大難題待解

財經新聞組／綜合報導
查克柏格想靠元宇宙翻身，但耗資費時。（路透）
查克柏格想靠元宇宙翻身，但耗資費時。（路透）

臉書母公司Meta在公布第4季財報後，3日股價大跌26.39%收237.36元，原因是每股獲利未達預期，第1季前景堪憂。

Meta財務長韋納(David Wehner)在財報聲明中指出，蘋果公司的iOS隱私權設定變化、通貨膨脹和匯率，是該公司前進的最大阻力。

但這不是股價暴跌的唯一原因。Meta獲利下滑，主要原因是用戶成長已放緩至涓涓細流。特別是臉書每日活躍用戶(DAU)已流失100萬用戶。

Meta企圖以投資元宇宙來解決這個問題，希望成為互聯數位世界的首選公司。但這需要數年時間才能實現，投資人可能不會等那麼久。

在Meta的財報電話會議上，CEO查克柏格(Mark Zuckerberg)和營運長桑德柏格(Sheryl Sandberg)都指出，蘋果於2021年4月推出的App跟蹤透明度功能是該公司廣告業務面臨的主要問題。

App Tracking Technology詢問用戶是否希望App能夠追蹤他們在網路上的活動。關閉該功能會使Meta等公司無法更了解其用戶，影響定向廣告效用。

財務長韋納用簡單的說法闡述了這個問題：由於iOS的隱私設定，該公司將損失100億元。

除了蘋果的隱私權設定變化之外，Meta多年來的用戶成長也顯著放緩。但第4季是歷來最糟。

臉書本季僅新增200萬月活躍用戶(MAU)，與上季相比幾乎沒有變化。但在DAU方面，臉書流失了100萬用戶。對於一家創立至今大部分時間一直在瘋狂成長的企業來說，真是個驚人的轉折。

查克柏格將大部分希望寄託在虛擬世界上，以此作為恢復用戶成長的手段。這就是他將公司重命名為Meta並專注於發布全新VR和AR頭戴設備的原因。

但這項努力將花費公司大量資金。他之前曾表示，光是2021年就將耗資100億元。並且，在元宇宙接近公司設想的先進水平之前，還需要數年時間。

臉書 隱私 蘋果

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