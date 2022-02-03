較少投資股票 非裔財富因疫情更形落後

美股自疫情 低點大幅度反彈，讓富裕的401(k)持有者和精明的投資 客在過去2年中靠股票獲得2位數的回報。但大多數美國非裔 未蒙其利。

根據聯準會(Fed) 2019年的最新調查，只有34%的美國非裔家庭投資股票，而白人家庭的比率為61%。美國非裔擁有的股票平均價值為1萬4400元，只有白人家庭的四分之一。

Economic Innovation Group總裁兼CEO雷蒂里(John Lettieri)說，「由於非裔家庭不太投資股市，並且在各個層面上都不太可能參與金融體系，不僅在疫情爆發之前就大幅落後其他種族，而且疫情可能再讓這種差距繼續擴大。」

美國人累積財富和投資的主要方式是透過退休計畫，在這方面美國非裔和白人之間存在巨大差異。許多美國非裔錯過股市的巨額收益，因為他們大多數從事的工作，雇主不太可能提供由雇主贊助的退休計畫。

根據Fed數據，只有44%的美國非裔擁有退休儲蓄帳戶，平均餘額約為2萬元，而65%擁有退休帳戶的的美國白人平均餘額為5萬元。

雷蒂里說，「如果有個妥善規畫的財富管理方案，那麼過去兩年發生的事情就會讓財富大增。」

美股從2020年3月的疫情低點出現驚人的反彈，史坦普500指數創下二戰以來最快的牛市，從底部翻了一倍。許多人將前所未有的貨幣和財政紓困措施歸功於股市擺脫了大規模的疫情衰退。

Brandeis大學資產與社會政策研究所副所長梅斯切德(Tatjana Meschede)說：「當疫情襲擊有色人種社群時，工作機會立即消失的情形比白人社群大得多。」

美國非裔也持有債券等風險較低的資產，但回報率要低得多，尤其是在過去2年中。瑞士信貸的一項研究發現，即使在前5%持有財富的非裔中，相較於白人更可能擁有房地產、債券和人壽保險等保守投資。