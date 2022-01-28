克魯曼：加密幣崩跌 恐變成新次貸危機

紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

加密幣已成一大資產類別，合計市值在去年秋季飆上將近3兆美元，但近來價格崩落後，市值約已蒸發1.3兆美元，例如比特幣 價格就幾乎比去年11月的顛峰價位腰斬。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 擔心，加密幣可能演變成「新次貸」。

克魯曼在紐約時報專欄撰文說，股市不代表經濟，加密幣就更別提了，因為即便市值蒸發1.3兆美元，這些損失僅相當於美國國內生產毛額（GDP）的6%左右，不足以威脅金融體系。但他指出，比特幣崩跌令人聯想起2000年代美國爆發的次級房貸危機（subprime crisis），令人不安。

他解釋，加密幣崩跌的衝擊，與當年房市泡沫破裂引爆房價崩跌的震撼相比，有如小巫見大巫；加密幣相關活動，像是比特幣挖礦，儘管破壞環境，對經濟的影響遠不及住宅興建——房市崩落是引發「大衰退」的主因。

然而，如今加密幣價格崩跌，必有受害者。他們是哪些人呢？克魯曼說，愈來愈多證據顯示，加密幣泡沫爆破的風險，不成比例地落在一群「不知自己陷入什麼境地，也缺乏能力因應價格下跌」的人身上。

從這角度來看，15年前次貸危機的回音似乎開始響起。

加密幣投資 人似乎與股票和其他風險性資產投資人不同類型。股票投資人有很大比例是富裕、大學畢的白種人。而研究機構NORC的訪調結果顯示，44%的加密幣投資人是非白種人，55%沒有大學學歷。這與傳聞證據顯示少數族裔和工人階級特別熱中投資加密幣吻合。

NORC認為這是好事，顯示「加密幣為更多元的群眾開啟投資機會。但想當年，「次級房貸」同樣也獲吹捧，標榜是為原本告貸無門的群眾敞開房貸之門，讓他們也能擁有自宅。

但結果是，許多次級房貸戶不明白自己陷入什麼樣的處境。那時，聯準會（Fed）官員Ned Gramlich對金融危機風險日益升高示警，但徒勞無功。他問：「為什麼風險最高的房貸產品，卻賣給最不清楚狀況的貸款戶？」結局是：房市泡沫爆破後，住宅自有率大幅下降。

如今，價格波動似與基本面不相干的加密幣，堪稱是投資風險極高的風險性資產類別。

認為加密幣除了洗錢、避稅之外沒啥用的人，可能納悶加密幣投資熱潮是怎麼回事。比特幣等加密幣價值飆升，背後意涵或許不只是泡沫。人們之所以買進這種資產，可能只因看別人買了大賺而仿效。也可能是與懷疑比特幣的人士對做。這倒無妨，但這類投資人應當有足夠的判斷力和財力，承擔得起萬一懷疑論者看法正確時，可能蒙受的損失。

不幸的是，實際情況並非如此。克魯曼說，監管當局犯下與當年對待次級房貸相同的錯誤：未能保護一般大眾免於觸碰沒人懂的金融產品地雷，到頭來，許多弱勢家庭可能因此付出代價。