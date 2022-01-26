退貨率飆 去年10月中旬到11月中旬 金額逾7610億元

假期銷售再創新高，退貨率也同步上揚。（路透）

隨著購物者在疫情 期間線上購買更多商品，他們也將更多衣服、鞋子和其他採購商品退回給零售商 。

根據美國零售聯合會(NRF)和Appriss Retail發布的調查結果，平均而言，零售商預計2021年將回收客戶購買的商品總量的16.6%，較2020年10.6%的平均退貨率上揚。

根據去年10月中旬至11月中旬期間57家零售商的回報，這項調查顯示，商品價值總計超過7610億元。

當消費者在網購時，退貨率往往會更高；網購通常很容易點選移至購物車，但又很難憑空想像它們的外觀或自己穿來的樣子。根據NRF的數據，2021年線上銷售額約占美國零售總額4兆5830億元的23%。不需要的商品會重新回到零售商的商店和倉庫，並讓公司頭疼必須決定是否可以轉售這些物品、讓製造商報銷或是否必須承擔損失。

NRF發現，網上購物的平均退貨率為20.8%，高於去年的18.1%。

預計假期退貨率也會更高。調查發現，平均而言，零售商預計11月和12月售出的商品將有17.8%或1580億元的商品被退回。據NRF估計，假日銷售額年增14.1%，達到創紀錄的8867億元。

某些類別的退貨率比其他類別來得高。根據今年的調查，汽車零件的退貨率最高，平均為19.4%。其次是服裝，平均退貨率為12.2%；再其次是家居裝飾和家居用品，平均退貨率為11.5%。

逆向物流協會執行董事希亞羅塔(Tony Sciarrotta)表示，客戶通常希望零售商有大方的退貨政策，但這些政策可能會激發購物者過度訂購，例如同時購買多種顏色和尺寸的連衣裙。他說，除了削減獲利外，絕大部分退貨可能會讓零售商在努力實現永續發展目標並試圖在供應鏈 面臨挑戰期間維持商品庫存時造成困擾。

退貨也可能為欺詐創造機會。NRF發現，每接受100元的退貨商品，零售商就會因退貨欺詐損失10.30元。