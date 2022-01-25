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速食業搶客 超值餐重出江湖

財經新聞組／綜合報導
在佰百雞店內點Big Box套餐要多付1元。（路透）
在佰百雞店內點Big Box套餐要多付1元。（路透）

在銷聲匿跡近2年後，速食業超值套餐重現江湖，但看來有些不同。

20多年來，Little Caesars首次調高了Hot-N-Ready披薩的價格。佰百雞(Popeyes)的(Big Box Deal)在4年後重返菜單，只是這次如果在店內點餐，須額外支付1元。達美樂披薩(Domino's Pizza)推出只提供數位訂單7.99元的優惠套餐。

面對不斷攀升的食品和勞動成本，連鎖餐廳正在調整它們的超值餐點，試圖在淡季月份推動客流量增加和保持獲利率之間取得平衡。

BTIG分析師薩利赫(Peter Saleh)說，「傳統上，1月和2月是最多促銷和折扣活動的時候。」「我認為業者正試圖重新吸引一些因疫情而流失的客流量，其中許多將需要一些折扣才能讓這些消費者重新回頭。」

根據Technomic Ignite的統計，與去年同期相比，7月至9月期間，在菜單上提供超值餐點的餐廳業者增加了17%。

早餐超值餐成本上漲19.6%，零食超值餐價格上漲11.5%。然而，研究人員表示，超值餐的整體平均價格較去年同期下降了1.3%。

Technomic負責人亨克斯(David Henkes)表示，正如數據所示，超值餐成本的下降可能是由於餐廳將重點轉向獲利率更高的限時優惠。他補充說，另一個原因可能是速食連鎖店使用成本較低的食材或減少份量以使餐點看起來更便宜，即使它與原有超值餐不同。

達美樂是今年改變其全國促銷活動的速食連鎖店之一。CEO艾利森(Ritch Allison)表示，這是由於整體食品成本上漲所致。

第一個改變的促銷優惠是其為期一周的7.99元外賣優惠。除了只提供數位訂戶外，雞翅和無骨雞翅的數量也從10塊減少到8塊。

艾利森表示，「將優惠價格限定在線上下單有幾個好處，第一是帳單金額更高；其次是服務成本較低，因為我們不必接聽電話；第三是可以取得關鍵數據」。

佰百雞也採用類似的策略。當客戶藉由其App或官網訂購時，它的Big Box將維持既有的5元；但如果在餐廳內或得來速車道上點菜，顧客就須額外支付1元。

利率 疫情 分析師

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