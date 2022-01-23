科技股不再獨領風騷 苦難還沒結束 現在進場是時候嗎

科技股獨領風騷的狀況可能已經結束。（美聯社）

美股以科技股為主的那斯達克綜合指數 上周暴跌7.6%，分析師 預估，科技股的苦日子可能還沒結束，若科技業者的財報持續令人失望，可能拖累科技股繼續下探，還有分析師警告，當年網路泡沫破滅的狀況，跟今日有不祥的相同點。

史坦普500指數、道瓊工業指數以及那斯達克綜合指數上周表現都是2020年以來最差，科技股賣壓尤重。分析師指出，近期將有許多科技大咖公布財報，其財測與市場反應將說明科技股賣壓會在未來幾周惡化或是好轉。本周微軟、英特爾、特斯拉、蘋果等業者都將發布財報。

根據路孚特（Refinitiv）統計，分析師仍然預估企業去年第4季獲利能成長24%。但是CIBC私人財富管理公司投資 長多納貝迪安指出，華府已經在切斷原本疫情期間對美國民眾發放的慷慨現金刺激，聯準會（Fed）此時跟著升息，是財政與貨幣的雙重緊縮，投資人此刻憂心忡忡出脫股票，「是非常理性的反應」。

Wolfe研究公司分析師桑耶克指出，2000年網路科技股泡沫破滅，就是Fed升息以及科技股財報不佳的雙重打擊之下，觸發科技股賣壓。如今，Netflix等業者財報不佳、出現增長疲軟現象，都在驚嚇投資人，而這時Fed為了對抗急速升溫的通膨，已經不得不準備開始升息。

桑耶克指出，目前的狀況也許還不至於重演2000年的慘狀，畢竟一些科技股還是能交出紮實的獲利數字，「我們預期整體市場與科技公司能夠出現個位數的每股盈餘增長，這應能夠改善市場情緒」，但「如果我們錯了，眼前將有非常深的跌勢等著」。

微軟預定26日公布上季財報，或許有助支撐市場信心。微軟上季獲利預估為174.1億美元的史上最佳表現，投資人也將關注微軟如何進一步說明以687億美元收購Activision Blizzard遊戲公司，所能帶來的增長前景。

不過，科技股獨領風騷的狀況可能已經結束，Evercore ISI研究公司分析師伊曼紐說，隨著通膨升溫，經濟快速增長，Fed升息就在眼前，價值類股可能在15年低迷後重新成為投資人最愛。

美國銀行也形容，當前資金從成長股已轉換到景氣循環類股的趨勢，為「史上最大的輪動潮之一」，現在可能還不是買進科技股的時候。