Netflix股價重挫 信心喊話也沒用 拖累串流同業

Netflix領跌，拖累其他串流同業。（路透）

即使Netflix 主管在20日的視訊會議中向投資人保證，它的串流媒體長期前景仍然光明。但其股價21日重挫逾21%，為其娛樂事業蒙上烏雲。

華爾街分析師 和該公司高管們努力解釋為什麼當所有人都認為業將重返疫情 前水準時，這家串流媒體龍頭業者卻預測2022年第1季只有溫和的成長。

Netflix財務長紐曼(Spencer Neumann)說，「很難明確多解釋為什麼沒有恢復到疫情前水平。」「很可能是因為雖然經過2年，疫情仍盤桓不去，我們仍未脫身；宏觀經濟仍然限制了一些地區，特別是拉丁美洲。」

科技業和媒體業大型股都在串流媒體上投入鉅資，包括迪士尼、ViaComCBS、蘋果和Roku，其股價也同步下跌。

Pivotal Research Group分析師烏洛達札克(Jeff Wlodarczak)表示，Netflix和其他串流服務業者在2020年初的疫情封鎖期間訂戶大增，包括Disney+和Peloton，如今卻失去成長動力。

他寫道，「串流還沒玩完，它是未來趨勢。」「直至今日，串流媒體相對全球電視收視率而言仍屬小眾。」

提供串流服務的競爭者，如迪士尼的Disney+、WarnerMedia的HBO Max和Amazon Prime影音，都在內容上花費數十億元來吸引訂戶。

Forrester研究部門副總裁普洛克斯(Mike Proulx)指出，「現實狀況是串流媒體市場已變得飽和。」「這意味著消費者有更多選擇，他們正開始逐漸在乎其串流訂閱的總成本。」

雖然預計90%的Netflix用戶增加將來自美國市場以外，但分析師密切關注Netflix調升其最新訂閱價格至每月15元，這將影響美國和加拿大的訂閱情形。

Third Bridge分析師麥柯麥克(Joe McCormack)表示，「在調整價格後，Netflix的最高訂閱套餐價價格已與HBO Max相同，它能否以此歷史高價留住訂戶，是最重要的觀察重點。」