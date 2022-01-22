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Netflix股價重挫 信心喊話也沒用 拖累串流同業

財經新聞組／綜合報導
Netflix領跌，拖累其他串流同業。（路透）
Netflix領跌，拖累其他串流同業。（路透）

即使Netflix主管在20日的視訊會議中向投資人保證，它的串流媒體長期前景仍然光明。但其股價21日重挫逾21%，為其娛樂事業蒙上烏雲。

華爾街分析師和該公司高管們努力解釋為什麼當所有人都認為業將重返疫情前水準時，這家串流媒體龍頭業者卻預測2022年第1季只有溫和的成長。

Netflix財務長紐曼(Spencer Neumann)說，「很難明確多解釋為什麼沒有恢復到疫情前水平。」「很可能是因為雖然經過2年，疫情仍盤桓不去，我們仍未脫身；宏觀經濟仍然限制了一些地區，特別是拉丁美洲。」

科技業和媒體業大型股都在串流媒體上投入鉅資，包括迪士尼、ViaComCBS、蘋果和Roku，其股價也同步下跌。

Pivotal Research Group分析師烏洛達札克(Jeff Wlodarczak)表示，Netflix和其他串流服務業者在2020年初的疫情封鎖期間訂戶大增，包括Disney+和Peloton，如今卻失去成長動力。

他寫道，「串流還沒玩完，它是未來趨勢。」「直至今日，串流媒體相對全球電視收視率而言仍屬小眾。」

提供串流服務的競爭者，如迪士尼的Disney+、WarnerMedia的HBO Max和Amazon Prime影音，都在內容上花費數十億元來吸引訂戶。

Forrester研究部門副總裁普洛克斯(Mike Proulx)指出，「現實狀況是串流媒體市場已變得飽和。」「這意味著消費者有更多選擇，他們正開始逐漸在乎其串流訂閱的總成本。」

雖然預計90%的Netflix用戶增加將來自美國市場以外，但分析師密切關注Netflix調升其最新訂閱價格至每月15元，這將影響美國和加拿大的訂閱情形。

Third Bridge分析師麥柯麥克(Joe McCormack)表示，「在調整價格後，Netflix的最高訂閱套餐價價格已與HBO Max相同，它能否以此歷史高價留住訂戶，是最重要的觀察重點。」

Netflix 疫情 分析師

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