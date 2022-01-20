「模因股」狂熱消退 散戶現疲態 不再逢低承接

散戶投資人不再追高殺低。（路透）

Vanda Research分析師發布每周報告表示，散戶投資 人對下跌的美股 不再熱中於逢低承接，這是繼去年科技股引發交易狂潮之後可能出現疲態的最新跡象。

在高盛業績疲軟和美國債券殖利率飆升後，美股18日大幅下挫，散戶投資客買進16億元股票 。相較之下，他們在9月28日史坦普500指數下跌2%時低接股票近20億元。

Vanda分析師歐納堤比亞(Ben Onatibia)和皮爾安東尼(Giacomo Pierantoni)在談到日前美股大跌的交易時表示，「散戶投資客的購買金額比平常情況要少得多。」「這可能是散戶開始疲軟或投降的第一個跡象，至少在科技類股是如此。」

除了對逢低買進興趣缺缺之外，散戶對所謂「模因股」的狂熱似乎也在消退。一年前，GameStop股價狂飆，因狂熱的散戶投資人在網路論壇上聯手大量買進這支被放空的股票。

報告顯示，年輕投資人對這些「模因股」失去興趣，Z世代的注意力轉向電動車和「元宇宙」等領域的公司。

Vanda分析師表示，18日的大部分買盤集中在ProShares UltraPro QQQ，這是一支反向ETF，標的是那斯達克100指數單日回報的3倍，有助緩解科技業遭大規模機構法人拋售的打擊。

即使是微軟公司斥資687億元收購《使命召喚》製造商動視暴雪，為史上最大的遊戲業交易，也未能讓散戶投資人振作起來。

該研究機構表示，當動視暴雪股價18日上漲26%時，散戶投資人反而成為淨賣家。

Vanda Research的數據顯示，在上個月開始的科技股拋售中，包括特斯拉、蘋果公司、AMD和輝達在內的散戶熱門股，買盤也有所減少。