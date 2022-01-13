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民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

財經簡訊

財經新聞組／整理

房貸申請量 上周增加2%

根據抵押銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請量較前周增加了2%。這與房地產經紀人的街談巷語內容相當吻合，他們認為1月初的需求高於正常水平。申請量仍比一年前同一周低17%，但其中一些是因為市場供應量實在太低。供應量通常在12月增加，但上個月沒有出現。

英國查微軟收購Nuance

英國競爭和市場管理局(CMA)決定對微軟收購Nuance Communications展開正式調查，以確定該收購是否會削弱英國市場的競爭力。CMA 12日公告表示，對該收購交易第二階段審查的最後期限定為3月9日。CMA在2022年1月10日之前一直在徵求關於這筆交易的第一階段意見。

Robinhood員工 採遠距上班

線上交易平台Robinhood表示，它計畫將其3400名員工中的大多數永久轉移成遠距工作。該公司發表聲明表示，這家總部位於加州的公司將採取「遠距優先」的措施，已於12月首次與員工分享，這將有助於創建一個無障礙的工作場所。

Seba銀行：比特幣上看7.5萬元

瑞士銀行Seba的CEO布勒(Guido Buehler)表示，隨著越來越多機構投資人開始接受世上最受歡迎的加密貨幣，今年比特幣的價格可能會翻倍成長到7萬5000元。他說，「我們內部估值模型顯示目前價格在5萬元至7萬5000元間。」「我很有信心會看到那個水平。問題始終是時機。」

氫燃料車Hyzon 接獲SEC傳票

氫燃料電池卡車製造商Hyzon Motors收到美國證券交易委員會(SEC)傳票，要求該公司提供有關空頭賣家Blue Orca Capital指控的文件和資訊。Blue Orca在9月宣布放空Hyzon，聲稱這家卡車製造商的最大客戶上海鴻運是一家「假公司」，在宣布供應500輛燃料電池汽車的交易前幾天才成立。

百大職場排名 臉書跌36位

在2021年出現重大公關危機後，臉書母公司Meta Platforms在Glassdoor的美國最佳職場年度排名下降36位，由第11位跌至第47位。這是12年來百大排名的最低點。多年來，臉書在榜單上數次明顯起伏。該公司在2018年位居榜首，但第二年就因劍橋分析數據醜聞而下滑。

英國 臉書 傳票

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