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企業財報季13日起開跑 通膨陰影下仍將繳出漂亮成績

編譯劉忠勇／綜合外電
達美航空（Delta Air Lines）周四公布財報，為美國史坦普500指數企業財報季打頭陣。路透
達美航空（Delta Air Lines）周四公布財報，為美國史坦普500指數企業財報季打頭陣。路透

美國各大企業即將於周四（13日）開始陸續公布去年第4季財報，儘管在高通膨、薪資壓力、供應鏈干擾，以及新冠肺炎變異株Omicron等陰影籠罩之下，市場預料仍將繳出相當穩健的成績。

據FactSet統計券商看法，史坦普500指數去年第4季獲利成長將近22%，繼前一季成長近40%後，仍有不錯的表現。

The Leuthold Group首席投資策略師鮑森（Jim Paulsen）表示，他預料在「營收強勁」的帶動下，會出現「巨大」的成果。 FactSet分析師 John Butters 表示，史坦普500指數11大類股中，有九類股企業獲利會成長，由能源、工業、材料類股領軍，獲利會萎縮的只有公用設施股和金融股。

德銀首席策略師 Binky Chadha 指出，鑒於疫情造成獲利銳減又遽增，第4季跟上季比會比年增率更有意義。他表示，就季比而言，獲利預料會下滑約4.6%。

在美國企業獲利從疫情迅速復原的支持下，美股價位得以居高不墜。史坦普500指數成份股按未來1年預估獲利計算的本益比目前為21倍，一年前為23倍，這一年來，史坦普500指數漲了23%。不過，按FactSet統計，美股過去20年來的平均本益比只有16倍。

達美航空（Delta Air Lines）周四公布財報，周五接著輪由摩根大通、花旗集團、富國銀行（Wells Fargo）以及貝萊德公司（BlackRock）上陣，投資人將得以一窺企業獲利走向。

美國銀行美國證券策略主管 Savita Subramanian 指出，從經濟數據優於預期、初估財報、美銀信用卡支出紀錄，以及假日銷售也比預期好來看，整體企業獲利可望超出所料。不過，她表示，Omicron的影響和薪資上揚的壓力，也是投資人關注的焦點。 她提醒，第4季表現固然不差，但2022年預料會出現走下坡的風險。

指數 史坦普500 投資

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