那指5天跌4.5% 近1年單周最糟

史坦普500指數 7日下跌，結束艱難的一周，由於2022年開年利率飆升，股市面臨壓力，科技股領跌。

那斯達克綜合指數再次下跌144.96點或0.9%收1萬4935.9點。史指下跌 19.02點或0.41%至4677.03點，為去年9月來首度連4跌。道瓊工業平均指數下跌4.81點或0.01%至3萬6231.66點。

以科技股為主的那指創2021年2月以來最糟單周走勢，在2022年前5個交易日下跌4.5%。史指下跌1.8%，而道指僅小跌0.29%。

10年期美國國債殖利率 7日升至1.79%，隨著殖利率上升，科技股進一步下跌，Microchip Technology是那指跌幅最大的股票 之一，下跌3.95%。其他半導體股票也下跌，輝達和AMD下跌約3%。Netflix下跌2.21%，Twilio下跌3.59%。

勞工部報告，12月非農就業人數增加19.9萬，但《道瓊》經濟學者之前預計為增加42.2萬。

軟體股是本周受衝擊最嚴重的類股之一，Salesforce本周下跌10%、Adobe下跌約9%。Crowdstrike下跌約7%。幾乎所有大型科技股本周都下跌。Netflix本周下跌10%，微軟下跌6%，Alphabet下跌約5%。

但價值股表現強勁，尤其是能源和金融股。Schlumberger和Hess本周上漲約17%。富國銀行本周上漲14%，Regions Financial上漲15%。